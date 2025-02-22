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Певец Ярослав Дронов признался, для чего имитирует роман с Мизулиной
Фото t.me/ekaterina_mizulina.

Певец Ярослав Дронов признался, для чего имитирует роман с Мизулиной

Как говорится, одними песнями и музыкой сыт не будешь.

Певец SHAMAN и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина активно подогревают слухи о своих нежных отношениях. Когда же у Ярослава спросили, что происходит между ним и Екатериной, он ответил: «Нас объединяет любовь к России», пишут наши коллеги с ТВЦ.

Съемочная группа «ТВ Центра» встретилась с SHAMAN в его гримерке перед этно-оперой «Князь Владимир» и попыталась узнать, для чего артист имитирует роман с Мизулиной.

— Как продюсер я понимаю, что я, SHAMAN, — это некий сериал, за которым интересно наблюдать. Потому что одними песнями и музыкой сыт не будешь, — честно ответил Ярослав.

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