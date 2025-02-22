В Новомосковске супружеская пара умерла от отравления угарным газом

Следователем следственного отдела по городу Новомосковску следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух местных жителей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 18 февраля 2025 года в квартире, расположенной по улице Шахтерской в микрорайоне Сокольники, обнаружены тела супружеской пары без признаков жизни.

Возможной причиной смерти могло стать отравление окисью углерода (угарным газом).

Следственными органами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и специалисты. В ходе следствия будет дана оценка действиям лиц ответственным за содержание внутриквартирного газового оборудования.