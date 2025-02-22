В Туле продолжается ямочный ремонт дорог и тротуаров

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На прошедшей неделе работы по ямочному ремонту проводились в Союзном переулке, пос. Плеханово, Ленинский, Менделеевский и Косая Гора, на подъездных дорогах к с. Осиновая Гора, мкр. Новая Тула от Калужского шоссе и д. Нижнее Елькино, ул. Мира, Каминского, Арсенальной, Ф. Энгельса, Ак. Обручева, Епифанской, Галкина, Лейтейзена, Советской, Восточном обходе, Пролетарском мосту и др.

Работы продолжатся на ул. Клубной, Автомобилистов, Шахтёрском проезде, Оборонной, в пос. Южный.

В проведении работ по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделки швов и трещин задействовано шесть бригад и 11 единиц техники.

Ямочный ремонт выполняется литым асфальтобетоном. Температура смеси перед укладкой составляет более 200 градусов, благодаря чему работы можно проводить при низких температурах воздуха, до -10°С.

С начала 2025 года проведены мероприятия по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на площади почти 7 тысяч квадратных метров.