  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле продолжается ямочный ремонт дорог и тротуаров - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле продолжается ямочный ремонт дорог и тротуаров
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле продолжается ямочный ремонт дорог и тротуаров

Он проводится с целью поддержания эксплуатационных характеристик объектов улично-дорожной сети.

На прошедшей неделе работы по ямочному ремонту проводились в Союзном переулке, пос. Плеханово, Ленинский, Менделеевский и Косая Гора, на подъездных дорогах к с. Осиновая Гора, мкр. Новая Тула от Калужского шоссе и д. Нижнее Елькино, ул. Мира, Каминского, Арсенальной, Ф. Энгельса, Ак. Обручева, Епифанской, Галкина, Лейтейзена, Советской, Восточном обходе, Пролетарском мосту и др.

Работы продолжатся на ул. Клубной, Автомобилистов, Шахтёрском проезде, Оборонной, в пос. Южный.

В проведении работ по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделки швов и трещин задействовано шесть бригад и 11 единиц техники.  

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (5).jpg

Ямочный ремонт выполняется литым асфальтобетоном. Температура смеси перед укладкой составляет более 200 градусов, благодаря чему работы можно проводить при низких температурах воздуха, до -10°С. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpg

С начала 2025 года проведены мероприятия по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на площади почти 7 тысяч квадратных метров.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:26 −1
Другие статьи по темам
Событие
ямочный ремонтгородасфальтдороги
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Чмутова водитель не захотел ждать автобус и легковушку
На ул. Чмутова водитель не захотел ждать автобус и легковушку
Певец Ярослав Дронов признался, для чего имитирует роман с Мизулиной
Певец Ярослав Дронов признался, для чего имитирует роман с Мизулиной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.