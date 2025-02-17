Повар из Тулы пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Фото телеканала "Пятница!".

Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон проекта «Битва шефов» — кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова.

В числе участников кастинга оказалась 29-летняя Алина Чумакова из Тулы. На кастинг в шоу Алина принесла салат оливье по семейному рецепту с секретным ингредиентом.

Если Алине удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Выпуск шоу с участием нашей землячки можно увидеть 17 февраля в 19.00.