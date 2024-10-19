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Победа тульского телевидения: сразу три работы вышли в финал «ТЭФИ-регион 2024»
Фото предоставлены министерством печати Тульской области и участниками церемонии.

Победа тульского телевидения: сразу три работы вышли в финал «ТЭФИ-регион 2024»

В Твери объявили номинантов самого престижного телевизионного конкурса страны. В их число вошли телеканал «Первый Тульский» и телекомпания ГТРК «Тула».

В номинации «Информационная программа программа для городов с численность населения от 300 тысяч до миллиона» в финал вышла передача «Вести-Тула» ГТРК «Тула».

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В номинации «Интервью» финалистом стала главный редактор телеканала «Первый Тульский» Елена Кирьянова.

В номинации «Утро» в финал также вышла программа телеканала «Первый Тульский». 

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Ранее телеканал «Первый Тульский» уже четыре раза становился обладателем бронзового Орфея - главной награды конкурса. 

Финал конкурса пройдет в Туле 18-21 ноября.

        

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