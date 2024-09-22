«Кто играет в оркестре»: в Ясной Поляне состоится концерт-викторина

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

28 сентября в 16.00 в ДК «Ясная Поляна» гости концерта совершат путешествие, которое позволит глубже окунуться в мир классической музыки.

Вместе с ведущей, пианисткой и педагогом Татьяной Малышевой, гости в игровой форме познакомятся с инструментами симфонического оркестра. Ответят на вопросы и загадки о музыкальных инструментах, получат сладкие призы, услышат и узнают много нового о скрипке, виолончели, гобое, кларнете, флейте, фортепиано, валторне, трубе и фаготе.

Исполнят произведения на этих инструментах юные и талантливые музыканты – учащиеся Центральной музыкальной школы (Москва) и Специальной музыкальной школы имени Гнесиных (Москва).

В программе концерта прозвучат произведения Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Бенжамена Годара, Белы Ковача, Сергея Рахманинова, Александра Власова и Жана-Батиста Арбана.