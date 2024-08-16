Илья Беспалов проинспектировал объекты, которые выполняют по «Народному бюджету»

— В этой программе наш дом участвует в третий раз. Ранее по «Народному бюджету» мы, например, заасфальтировали парковочные места. В этом году решили обновить детское игровое оборудование во дворе: старая площадка уже выработала свой срок. Провели общее собрание собственников, подали заявку и выиграли.

Общая стоимость работ составит 4,3 млн рублей, жители софинансируют 5% — это 215 тысяч. Для дома на 252 квартиры суммы взносов получились совсем небольшими. Зато теперь на обновленной площадке выделены зоны для детей разных возрастов. Теперь у совсем маленьких жителей будут свои качели, балансир, песочница. Отдельно — зона отдыха для мам и городок для детей постарше. Обустроено баскетбольное кольцо, где ребята смогут покидать мяч. Детей у нас в доме много, все очень рады.

Приятно, что администрация и городская служба единого заказчика контролируют работы. Нам, неспециалистам, это было бы непросто.