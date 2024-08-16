Илья Беспалов проинспектировал объекты, которые выполняют по «Народному бюджету»

Первой точкой стал двор дома № 46 по ул. Вильямса. Здесь — хорошо организованное ТСЖ, активные жители, грамотный председатель. ТСЖ участвует в разных программах благоустройства. Участие в «Народном бюджете» для них тоже не в новинку.
Председатель ТСЖ Ирина Филиппова:
Ирина Филиппова
— В этой программе наш дом участвует в третий раз. Ранее по «Народному бюджету» мы, например, заасфальтировали парковочные места. В этом году решили обновить детское игровое оборудование во дворе: старая площадка уже выработала свой срок. Провели общее собрание собственников, подали заявку и выиграли.
Общая стоимость работ составит 4,3 млн рублей, жители софинансируют 5% — это 215 тысяч. Для дома на 252 квартиры суммы взносов получились совсем небольшими. Зато теперь на обновленной площадке выделены зоны для детей разных возрастов. Теперь у совсем маленьких жителей будут свои качели, балансир, песочница. Отдельно — зона отдыха для мам и городок для детей постарше. Обустроено баскетбольное кольцо, где ребята смогут покидать мяч. Детей у нас в доме много, все очень рады.
Приятно, что администрация и городская служба единого заказчика контролируют работы. Нам, неспециалистам, это было бы непросто.
Подрядчик зашел на объект в июне, в сентябре площадка будет готова. Сейчас работы уже близятся к завершению: почти все 16 игровых элементов площадки уже установлены, завершается укладка травмобезопасного резинового покрытия.
Илья Беспалов оценил качество и готовность работ, внес предложение по обеспечению на площадке доступной среды.
Следующим объектом рабочей поездки стал Химический лицей (ЦО № 38) на ул. Глинки. Образовательное учреждение также участвует в «Народном бюджете» не первый год.
Директор лицея Татьяна Максимова рассказала, что здание — 1938 года постройки. В годы Великой Отечественной войны в нем находился госпиталь. Сейчас здесь обучают будущих химиков, биологов, медиков. В здании лицея поэтапно проводят ремонтные работы, модернизируют классы. В 2021 году, также по «Народному бюджету», в лицее капитально отремонтировали кровлю и чердачные перекрытия. В планах — благоустройство территории вокруг лицея, обустройство полосы препятствий.
В этом году по программе «Народный бюджет» со всех сторон отремонтировали фасад. Стоимость работ составила 3,6 млн рублей.
Начальник управления образования Татьяна Золотова доложила Илье Беспалову, что подрядчик завершил работы, идет процесс приемки.
Глава администрации Тулы Илья Беспалов:
Илья Беспалов
— Тула традиционно принимает участие в разных программах, в этом году — в трех национальных и девяти региональных проектах на сумму более 3 млрд рублей. Они затрагивают все отрасли города, в которых работает администрация, потому что национальные и региональные проекты — это тот инструмент, который позволяет сделать жизнь в нашем городе более качественной и комфортной. «Народный бюджет» — одна из таких программ. Мы благоустраиваем по ней, в том числе детские площадки, как в доме по ул. Вильямса, ремонтируем центры образования. В этом году в здании химического лицея выполнен ремонт фасада. Работы выполнены качественно. Здание выглядит современным, ярким и вызывает положительные эмоции у меня как главы администрации, и надеюсь, такие же чувства будут у детей, родителей, учителей. Уверен, когда ребята придут сюда 1 сентября, они увидят обновленную школу, и им будет еще интереснее учиться. И оценки будут лучше, мы на это очень надеемся!
Всего в 2024 году в Туле по программе «Народный бюджет» реализуется 57 объектов. Это объекты благоустройства и жилищно-коммунальной сферы, социальной инфраструктуры, автомобильные дороги.