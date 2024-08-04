Пистолет-чернильница и ружье-перевертыш: в «шлеме» открылась выставка «Шедевры тульского оружейного искусства»

Межмузейная выставка «Шедевры тульского оружейного искусства» открылась 2 августа в здании-шлеме Тульского государственного музея оружия.

Выставочный проект – результат сотрудничества музея оружия и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» при участии Творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников». Несколько десятков «жемчужин» оружейного искусства, призванных погрузить посетителей в мир оружейных традиций и новаций тульских мастеров, открылись широкой публике.

В небольшой экспозиции представлено охотничье, парадное, боевое холодное и огнестрельное оружие, которое создавали тульские оружейники, начиная с XVII века и до наших дней.

Встречает гостей экспозиции парадная алебарда - древковое оружие, потрясающей красоты. Алебарда была изготовлена в 1761 году и являет собой яркий пример мастерства украшения оружия. Такая традиция зародилась в XVI - XVII веках, когда тульским мастерам была дана привилегия создавать оружие на заказ.

"Очень сложно создать оружие - это большое техническое дело. Но сделать из оружия, которое защищает Родину, произведение искусства, которое ее прославляет, это действительно великий труд", - подчеркнул экскурсовод.

Один из экспонатов огнестрельного оружия - ружье, произведенное в Туле в 1728 году. На тот момент оружейному заводу, построенному по приказу Петра I, было всего 16 лет. Это ружье демонстрирует талант оружейников, которые еще до строительства предприятия уже создавали настоящие шедевры. Кстати, в первые годы после строительства завода оружейники продолжали в основном работать в своих домашних мастерских, а на завод приходили для изготовления лишь самых сложных элементов.

Одна из жемчужин выставки - пистолет-чернильница. Он изготовлен в XVIII веке для императрицы Екатерины II. Этот экспонат оружия, не предназначенный для ведения боя. Мастера соединили оружие с канцелярским прибором, создав в итоге занятную деталь интерьера.

Ящичек, закрывающий пороховую полку, скорее всего, мог использоваться для фокуса с последовательным воспламенением двух затравок – холостой при исходном положении подсвечника и нижней пороховой затравки при смещенном подсвечнике. Также подсвечник мог служить зажигалкой в современном смысле. Если в ящичек под запальным отверстием поместить кусок трута, то при спуске курка этот пистолет будет выполнять функцию бытового огнива, то есть воспламенять трут от высекаемых искр. Кроме того, замок этого пистолета, по всей видимости, является самым ранним русским воспроизведением конструкции «бокслок», которая появилась в Англии в первой половине XVIII в.

Еще один необычный экспонат - ружье-перевертыш, также изготовленный руками тульских мастеров. Особенность его в том, что после совершения выстрела ствол нужно провернуть.

Отдельная витрина демонстрирует истинное мастерство оружейников - действующие мини-модели огнестрельного оружия. Некогда выполнение таких миниатюрных копий было дипломной работой для оружейника. Сейчас же изготовление стреляющих малюток - это дань уважения к традиции и мастерам прошлых лет.

Конечно же на выставке представлены и работы современных мастеров, изготавливающих холодное оружия. Один из необычных образцов - миниатюрная композиция "Белевская пастила" (на фото под №3).

На выставке можно увидеть разнообразие конструктивных решений и декоративных приемов тульских мастеров, в том числе уникальную технику проявления текстуры дамасской стали на стволе оружия с использованием травления и золочения, которая дает эффект «муаровой» поверхности.

«Тульские кузнецы прославили себя в веках традициями изготовления и украшения оружия. Эта выставка оружейного искусства популяризирует достижения наших выдающихся мастеров и Тульский музей оружия», – подчеркнула Марина Кузина, первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения.