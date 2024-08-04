Если не вывозят мусор: Объясняем.РФ разъяснил порядок подачи жалобы

На переполненные контейнеры можно пожаловаться сразу в несколько инстанций.

Мусор не вывезли вовремя, контейнеров не хватает или они расположены неудобно - по всем этим вопросам можно требовать устранить нарушения. Telegram-канал Объясняем.РФ подготовил памятку на этот случай.

За вывоз мусора отвечают коммунальные службы. Их работа особенно важна летом: накопившиеся отходы могут стать причиной неприятного запаха. Как часто должен приезжать мусоровоз?

На большей части территории России в тёплое время года мусор обязаны вывозить не реже раза в сутки. Зимой — раз в три дня. Допустимое отклонение от нормы — от 24 до 48 часов и не больше 72 часов за один месяц.

Если мусор вывозят не вовремя, не хватает контейнеров или они расположены неудобно, вы вправе потребовать устранить нарушения.

Куда можно пожаловаться, читайте в карточках: