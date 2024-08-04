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Арбуз без нитратов: Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать ягоду
Фото из архива Myslo.ru.

Арбуз без нитратов: Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать ягоду

А также разъяснил правила мытья и хранения.

Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. В связи с этим в тульском Роспотребнадзоре подчеркивают: в таких местах продаются арбузы, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу.  

У продавца, легально торгующего бахчевыми, должен быть:

– полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур; 
– информация о юридическом лице, вывеска с указанием времени работы;
– весы; 
– ценники с информацией о наименовании товара и его стоимости.

Внешний вид арбуза:

– арбуз крупный, имеет целостный покров;
– цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым;
– спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, арбуз незрелый; 
– усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие; 
– при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. 

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом.

Разрезанные арбузы храните только в холодильнике. 

Наличие нитратов

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты:

– цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; 
– волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; 
– у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

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Фотограф:
сегодня, в 18:03 0
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