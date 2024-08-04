Арбуз без нитратов: Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать ягоду

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А также разъяснил правила мытья и хранения.

Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. В связи с этим в тульском Роспотребнадзоре подчеркивают: в таких местах продаются арбузы, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу.

У продавца, легально торгующего бахчевыми, должен быть:

– полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур;

– информация о юридическом лице, вывеска с указанием времени работы;

– весы;

– ценники с информацией о наименовании товара и его стоимости.

Внешний вид арбуза:

– арбуз крупный, имеет целостный покров;

– цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым;

– спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, арбуз незрелый;

– усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие;

– при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом.

Разрезанные арбузы храните только в холодильнике.

Наличие нитратов

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты:

– цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком;

– волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого;

– у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.