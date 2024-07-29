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В Ясной Поляне пройдет охотничий фестиваль
Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне пройдет охотничий фестиваль

3 августа в музее-усадьбе Л. Н. Толстого состоится фестиваль «Охота как искусство».

Это партнерский проект министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Гостей ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа, которая начнется в 11.00 на Пашне за Чепыжом. Откроет фестиваль театральная постановка артистов Тульского академического театра драмы — отрывок «На тяге» из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

фестиваль «Охота как искусство»_00.jpg

Затем пройдет парадный конный проезд всадников с борзыми собаками. Гости увидят имитацию охоты с собаками и ловчими птицами. В рамках фестиваля можно будет попрактиковаться в стрельбе из лука и арбалета, попробовать блюда из дичи и посетить охотничьи выставки. Также гостям фестиваля будут предложены различные мастер-классы. Завершится фестиваль в 16.00.

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Сцены охоты — одни из самых ярких и запоминающихся в произведениях Льва Толстого. «Мы там живо чувствуем с Левиным и тайное общение его с собакою, и утренние запахи трав, и проснувшегося на копне ястреба, недовольно глядящего на болото», — писал Викентий Вересаев о романе «Анна Каренина». Материалом для этих сцен писателю служили не только наблюдения, но и его личный опыт.

Программа и карта фестиваляКарта проезда_фестиваль «Охота как искусство».jpg

Путь от входа в музей до фестивальной площадки займет 20–25 минут. Вход на фестиваль свободный по билету на территорию музея. 0+
 

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