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Кому из туляков повысят пенсии с 1 августа
Фото: ru.freepik.com.

Кому из туляков повысят пенсии с 1 августа

В среднем размер индексации составил 7%.

С 1 августа 2024 года накопительные пенсии россиян повысятся в среднем на 7%, срочные пенсионные выплаты — на 6,92%, сообщает Соцфонд России. В совокупности прибавку к пенсии получат около 118 тысяч россиян. 

Ежегодное повышение накопительных пенсий происходит благодаря доходу, который зарабатывают пенсионные фонды, размещая накопления на банковских вкладах, в облигациях и так далее. В 2023 году процент индексации был чуть выше — 10% в среднем. 

— До 1 августа Социальный фонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. По действующим правилам их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой либо если средства получают правопреемники, — отметили в ведомстве. 

Как разъяснили экономисты, повысят в августе пенсию и тем, кому исполнилось 80 лет в июле. У них вдвое вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). То есть они будут получать 16 269 рублей 76 коп.

Могут рассчитывать на доплату к пенсии работники организаций угольной промышленности и члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, те, кто подал заявление на ее назначение, возобновление или перерасчет с 1 апреля по 30 июня.

Напомним, пенсионные накопления выплачиваются тремя способами: единовременно — если сбережения, поделённые на период выплаты накопительной пенсии, меньше 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера; на срок не меньше 10 лет (срочная пенсионная выплата) с правом наследования; пожизненно без права наследования.

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Автор:
сегодня, в 16:10 +1
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