  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области создали электронный сервис для пчеловодов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области создали электронный сервис для пчеловодов
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области создали электронный сервис для пчеловодов

Там отметят поля, которые будут обрабатывать пестицидами в ближайшие пять суток.

На сайте регионального минсельхоза создан раздел «Пчеловодам». В нем собственники пасек могут найти информацию о полях, которые будут обрабатываться пестицидами в ближайшие пять суток. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин на оперативном совещании в правительстве.

Информацию в раздел будут добавлять организации, которые проводят обработку. Они же будут сообщать о запрете на лет пчел.

Специалисты также создали чат-бот «Помощник пчеловода». С его помощью пчеловоды могут оперативно сообщить о нарушениях при обработке полей.

На сайте размещены памятки для руководителей сельскохозяйственных организаций и пчеловодов, алгоритм действий по профилактике и недопущению массовой гибели пчел, форма обратной связи для предложений и замечаний по работе сервисов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 16:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пчелыобработка полей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульских деревнях появятся модульные клубы с залом-трансформером
В тульских деревнях появятся модульные клубы с залом-трансформером
В Ясной Поляне пройдет охотничий фестиваль
В Ясной Поляне пройдет охотничий фестиваль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.