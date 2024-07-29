В Тульской области создали электронный сервис для пчеловодов

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Там отметят поля, которые будут обрабатывать пестицидами в ближайшие пять суток.

На сайте регионального минсельхоза создан раздел «Пчеловодам». В нем собственники пасек могут найти информацию о полях, которые будут обрабатываться пестицидами в ближайшие пять суток. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин на оперативном совещании в правительстве.

Информацию в раздел будут добавлять организации, которые проводят обработку. Они же будут сообщать о запрете на лет пчел.

Специалисты также создали чат-бот «Помощник пчеловода». С его помощью пчеловоды могут оперативно сообщить о нарушениях при обработке полей.

На сайте размещены памятки для руководителей сельскохозяйственных организаций и пчеловодов, алгоритм действий по профилактике и недопущению массовой гибели пчел, форма обратной связи для предложений и замечаний по работе сервисов.