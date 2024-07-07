В тульском «Добродее» прошел праздник казачьей культуры

Мероприятие вошло в программу XVIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».



Атаман Западного окружного казачьего общества Войскового казачьего общества Алексей Альховик напомнил о том, что праздник посвящен событию, когда горожане отразили нашествие полчищ хана Девлет Гирея от стен Тульского кремля.



Праздничную программу открыло выступление Военного оркестра

регионального управления Росгвардии.





На главной сцене свое творчество представили народный ансамбль казачьей песни «Истоки Дона», народный ансамбль танца «Восторг», детский ансамбль казачьей песни «Казачок», народный хореографический ансамбль «Экспрессия» и другие творческие объединения. Специальным гостем праздника стал Курский народный хор «Соловейко».







На мастер-шоу «Казачья удаль» участники спортивного клуба рубки шашкой «Карачан» удивили гостей виртуозным владением холодным оружием и боевым искусством.