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В тульском «Добродее» прошел праздник казачьей культуры

В тульском «Добродее» прошел праздник казачьей культуры

6 июля в ремесленном дворе состоялся фестиваль «День иконы Николы Тульского».

Мероприятие вошло в программу XVIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

Атаман Западного окружного казачьего общества Войскового казачьего общества Алексей Альховик напомнил о том, что праздник посвящен событию, когда горожане отразили нашествие полчищ хана Девлет Гирея от стен Тульского кремля.

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Праздничную программу открыло выступление Военного оркестра
регионального управления Росгвардии.

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На главной сцене свое творчество представили народный ансамбль казачьей песни «Истоки Дона», народный ансамбль танца «Восторг», детский ансамбль казачьей песни «Казачок», народный хореографический ансамбль «Экспрессия» и другие творческие объединения. Специальным гостем праздника стал Курский народный хор «Соловейко». 

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На мастер-шоу «Казачья удаль» участники спортивного клуба рубки шашкой «Карачан» удивили гостей виртуозным владением холодным оружием и боевым искусством.

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Большой популярностью пользовался квест «Быть казаком»Современный формат игры познакомил с традициями, историей, играми и бытом казаков, дал юным и взрослым посетителям возможность погрузиться в мир казачьей культуры и поучаствовать в розыгрыше призов.
 
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Весь день работала ярмарка изделий ручной работы декоративно-прикладных мастеров. Прошли мастер-классы от ремесленного двора «Добродей» по росписи филимоновской игрушки, обработке дерева и металла. Работала полевая кухня. Не пустовала фотозона «Казачий привал», где было сделано немало снимков с атрибутами казачьего быта.
 
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Добродейремесленный двор Добродей

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