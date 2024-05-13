Женщина задолжала своему ребёнку 92 тысячи рублей алиментов

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Зареченский суд Тулы рассмотрел уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (невыполнения обязанностей родителями по содержанию несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей). Суд установил, что тулячка полгода не выплачивала алименты своему ребёнку без уважительной причины. За этот период образовалась задолженность в размере 92 568, 38 рублей.

Ранее женщину на основании постановления мирового судьи уже признавали виновной в совершении аналогичного деяния. В судебном заседании она признала вину и раскаялась.

Тулячке назначили наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства. Мера пресечения (подписка о невыезде) оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.