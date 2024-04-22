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Тульская область присоединилась к акции «Библионочь»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область присоединилась к акции «Библионочь»

Мероприятия акции прошли во всех библиотеках муниципальных образований.

В Тульской области прошла Всероссийская акция «Библионочь». В этом году она приурочена к Году семьи и 220-летию А. С. Пушкина. Все мероприятия были посвящены семейному чтению. 

Мероприятия акции прошли во всех библиотеках муниципальных образований. 

Центральной площадкой стала Тульская научная библиотека. Здесь прошли мастер-классы, выставки, лекции, спектакль «Говельщик» от литературного театра «Слово». Гостей приветствовала министр культуры Татьяна Рыбкина:

— Современные библиотеки — это центры притяжения жителей, место, где вся семья может найти досуг по душе. Губернатор Алексей Дюмин уделяет особое внимание модернизации библиотек по всему региону. Благодаря национальному проекту «Культура» в муниципальных образованиях появляются новые, технически оснащенные пространства с разнообразием книжного фонда, которые привлекают молодежь.

В Центральной городской библиотеке Алексина состоялась тематическая программа «Магия книги и чтения», прошли конкурсы для детей «Книгопортация в сказки А. С. Пушкина».

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В Центральной районной библиотеке Воловского района для читателей организован литературный квиз «Путешествие в книжный городок».

В Центральной модельной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова Ефремовского района читатели встретились с писательницей И. Н. Глебовой, которая представила свою книгу «Ночные тени».

В Заокской центральной библиотеке им. В. Д. Поленова работали тематические зоны «Семейная мастерская» и «Читаймер».

Гостям Одоевской центральной районной библиотеки им. Н. В. Денисова в рамках литературного вечера «Семья — опора счастья» рассказали об отражении семьи в русской литературе и показали мини-спектакль по рассказу В. М. Шукшина «Сельские жители».

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В детской библиотеке им. З. И. Воскресенской Узловского района гости отправились в литературное путешествие «Всё начинается с семьи».

В Первомайской поселковой библиотеке и детской библиотеке Щекинского района провели семейный вечер «Читают все!» с мастер-классами и квизом.

В Центральной межпоселенческой библиотеке им. В. В. Вересаева Ясногорска прошел квиз «Когда все дома».

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