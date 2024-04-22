  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. До конца дня в Тульской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
До конца дня в Тульской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с
Фото Алексея Пирязева.

До конца дня в Тульской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с

Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Тульской области.

В ближайшие три часа с сохранением до конца дня 22 апреля на территории Тульской области ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с. 

 

МЧС напоминает правила поведения при порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов;
  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не разжигайте костры и не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:55 0
Другие статьи по темам
Событие
сильный ветер
Место
ГУ МЧС России по Тульской областиТульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области бурый медведь попал в фотоловушку
В Тульской области бурый медведь попал в фотоловушку
Тульская область присоединилась к акции «Библионочь»
Тульская область присоединилась к акции «Библионочь»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.