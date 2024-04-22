До конца дня в Тульской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с

Фото Алексея Пирязева.

Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Тульской области.

В ближайшие три часа с сохранением до конца дня 22 апреля на территории Тульской области ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с.

МЧС напоминает правила поведения при порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов;

не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

не разжигайте костры и не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.