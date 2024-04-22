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В центр Тулы появился первый велосипедный светофор
Фото телеграм-канала "Первомайка"

В центр Тулы появился первый велосипедный светофор

Пока что сигнальный знак не заработал.

На пересечении улицы Болдина и проспекта Ленина появился специализированный светофор для велосипедистов. Об установке нового сигнального знака сообщил телеграм-канал «Первомайка». 

Светофор расположили рядом с велодорожкой, построенной в рамках велохайвея «Лев Толстой». Как уточнил телеграм-канал «Караульный.Тула», велосипедисты и владельцы электросамокатов смогут пересекать проезжую часть по размеченному велопереезду на зеленый сигнал, не спешиваясь.

– В данном месте нет наземного пешеходного перехода, как на других перекрестках проспекта Ленина, а уводить велосипедистов под землю не позволяет конструкция перехода. Предполагается, что велосипедная фаза будет совпадать с одной из фаз основного светофора, а значит не будет никаких задержек для автомобилистов. Пользователей СИМ это тоже касается, – отметил член общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Артём Замотин.

Пока что светофор не заработал. 

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