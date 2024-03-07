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Один из старейших домов в Ефремове получил статус объекта культурного наследия

Один из старейших домов в Ефремове получил статус объекта культурного наследия

Двухэтажное кирпичное здание с номером 31 построили ближе к концу ХIХ века.

Еще один дом в Тульской области получил статус памятника. Его внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщают «‎Тульские бренды».

Здание находится в Ефремове по адресу ул. Свердлова, д. 31, которая называлась Большой Московской в ХIХ веке. В описании предмета охраны отмечены прямоугольные пилястры на углах фасада второго этажа, рустованная выступающая центральная часть стены, междуэтажный карниз с полосой «язычков» из кирпича, тянутые профилированные наличники окон, белокаменный цоколь и его ступенчатый верхний обрез и множество других архитектурных деталей, делающих дом особенным. Теперь все они охраняются государством, и собственник здания обязан их содержать в надлежащем виде.

Одновременно с внесением в единый государственный реестр и утверждением предмета охраны ОКН «Дом Жилой» в профильной инспекции Тульской области определили границы территории памятника архитектуры в городе Ефремове, отметил источник. 

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