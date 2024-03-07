В Новомосковске за антисанитарию закрыли два кафе «Чудо мангал»

Фото УФССП России по Тульской области.

В Новомосковске закрыли два кафе «Чудо мангал», которые располагаются на ул. Космонавтов, 11-б и ул. Комсомольской, 2-б. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Ранее в результате проведенной проверки уполномоченный орган установил, что в указанных точках есть нарушения санитарного законодательства: в одной раковине производится мойка посуды, кухонного инвентаря, овощей, мяса, рук персонала и прочих технологических процессов, уборка помещений производится несвоевременно, пол не промыт, в углах и на ступеньках отчетливо видна грязь, у персонала отсутствуют медкнижки и т. д.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности двух кафе на 45 суток.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и опечатали помещения.

