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Александр Рогов назвал «куртку рабочего» новым трендом
Фото из телеграм-канала Александра Рогова

Александр Рогов назвал «куртку рабочего» новым трендом

Для повседневных выходов звезды выбирают куртки, напоминающие спецодежду.

Российский стилист, уроженец Тулы Александр Рогов назвал новый тренд зимы 2024 года. Это куртки, которые своим видом напоминают спецодежду.

— Куртка рабочего на улицах мировых столиц моды! — написал стилист в своем Telegram.

Александр Рогов привел соответствующие снимки звезд. Среди них американская модель Хейли Бибер, звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и актриса Эшли Олсен. Они выбирают куртки в приглушенных оттенках с объемными карманами.

Кстати, новым трендом января стал «дедовский» стиль. Винтажная одежда из гардероба пожилых людей стала пользоваться популярностью у молодежи. 

Напомним, летом Александр Рогов «узаконил» шлепки с носками. 

 

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