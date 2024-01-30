Александр Рогов назвал «куртку рабочего» новым трендом

Фото из телеграм-канала Александра Рогова

Российский стилист, уроженец Тулы Александр Рогов назвал новый тренд зимы 2024 года. Это куртки, которые своим видом напоминают спецодежду.

— Куртка рабочего на улицах мировых столиц моды! — написал стилист в своем Telegram.

Александр Рогов привел соответствующие снимки звезд. Среди них американская модель Хейли Бибер, звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и актриса Эшли Олсен. Они выбирают куртки в приглушенных оттенках с объемными карманами.

Кстати, новым трендом января стал «дедовский» стиль. Винтажная одежда из гардероба пожилых людей стала пользоваться популярностью у молодежи.

Напомним, летом Александр Рогов «узаконил» шлепки с носками.