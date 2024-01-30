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Пожар в общежитии Ясногорска: деньги на ремонт дома выделят из районного и областного бюджетов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Пожар в общежитии Ясногорска: деньги на ремонт дома выделят из районного и областного бюджетов

Необходимо заменить кровлю, системы вентиляции и электроснабжения, отремонтировать места общего пользования.

Помощь жителям Ясногорска, пострадавшим от пожара, находится на контроле губернатора Алексея Дюмина. 30 января по поручению главы региона для координации действий районной администрации и социальных служб на место выехал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Вместе с главой администрации района Владимиром Мухиным он осмотрел 4-этажный дом на ул. Ленина, где этой ночью был локализован пожар. На совещании с участием представителей силовых ведомств и Фонда капитального ремонта Тульской области определены этапы восстановительных работ.

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Специалисты отметили, что несущие конструкции дома сохранены. Необходимо заменить кровлю, системы вентиляции и электроснабжения, отремонтировать места общего пользования.

Средства на ремонт выделят из районного и областного бюджетов.

Определены места размещения жителей дома, которые нуждаются во временном жилье, для их доставки туда подготовлен транспорт.

Министру труда и социальной защиты Тульской области Татьяне Абросимовой поручено составить списки семей с детьми для обеспечения детским питанием и предметами по уходу.

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Всю информацию жители могут уточнить в районном штабе по оказанию помощи пострадавшим от пожара. Он работает рядом с домом, где был пожар, — в местной библиотеке. Д

Действует горячая линия администрации муниципалитета, куда можно обращаться по возникающим вопросам: 8(48766)2-15-62 и 8-909-264-09-66.

— Люди должны знать, что их не оставят наедине с этой бедой. Все бытовые вопросы, связанные с проживанием на время ремонта квартир, будут решены, а дом — отремонтирован, — сказал Дмитрий Марков.

Напомним, пожар в доме № 7 по ул. Ленина в Ясногорске случился вечером 29 января. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Сгорела кровля. Было эвакуировано 40 жителей дома, среди которых 12 детей. 

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