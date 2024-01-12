Наследники в борьбе за миллиарды: тулячка Юлия Снигирь снялась в драме «Золотое дно»

Фото НТВ.

Сериал расскажет о семье Градовых, на примере которых авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими, а ещё о том, на что готов пойти каждый ради статуса.

Автором проекта выступил Сергей Минаев. Производством занималась Продюсерская компания «Среда».

После смерти Алексея Градова (Ростислав Бершауэр), владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший (Алексей Гуськов), основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду (Юлия Снигирь), которая была не только коллегой, но и любовницей его сына.

Помимо передела активов, Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.







Юлия Снигирь, исполнительница роли топ-менеджера Надежды Воскресенской:

— Больше всего мне запомнилась наша экспедиция в Краснодарский край. Мы снимали на настоящих винодельнях, и мне было очень любопытно взглянуть на процесс производства вина. По сюжету эта сфера деятельности — не единственная у семьи Градовых, но мне она точно нравится больше всего. Самый старший Градов живет во Франции и над семейным вином иронизирует, а для его сына Алексея это любимое дело, и в процессе съемок я тоже очень прониклась этой темой.

В сериале также снялись Игорь Гордин, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Александр Новин, Павел Попов, Сергей Юшкевич и другие. 18+