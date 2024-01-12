- телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
- телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
- телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» — 32-38-38;
- для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13;
- Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.
Фото УГИБДД по Тульской области.
ГИБДД предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки в ближайшие сутки
С 21.00 12 января до 21.00 13 января на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий.
По прогнозам, на дорогах ожидается местами гололедица, порывы ветра до 9 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
В связи с непогодой ГИБДД рекомендует водителям увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.
В ГИБДД отметили, что экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию.
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