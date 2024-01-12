  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. ГИБДД предупреждает туляков об осложении дорожной обстановки в ближайшие сутки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
ГИБДД предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки в ближайшие сутки
Фото УГИБДД по Тульской области.

ГИБДД предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки в ближайшие сутки

С 21.00 12 января до 21.00 13 января на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий.

По прогнозам, на дорогах ожидается местами гололедица, порывы ветра до 9 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
 
В связи с непогодой ГИБДД рекомендует водителям увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.
 
В ГИБДД отметили, что экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию.
 
Контакты:
  • телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» — 32-38-38;
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13;
  • Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
ГИБДДнепогода
Место
Тульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Наследники в борьбе за миллиарды: тулячка Юлия Снигирь снялась в драме «Золотое дно»
Наследники в борьбе за миллиарды: тулячка Юлия Снигирь снялась в драме «Золотое дно»
В декабре портфель рублевых средств физлиц ВТБ вырос на 550 млрд рублей
В декабре портфель рублевых средств физлиц ВТБ вырос на 550 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.