ГИБДД предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки в ближайшие сутки

По прогнозам, на дорогах ожидается местами гололедица, порывы ветра до 9 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В связи с непогодой ГИБДД рекомендует водителям увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

В ГИБДД отметили, что экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию.

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