Туляков приглашают на месяц авторского кино в «Октаве»

Каждые выходные с 12 по 27 марта в кластере будут проходить бесплатные показы и обсуждения авторского (и не только) кино вместе с приглашенными спикерами.

Куратор проекта «Кино в Октаве» Вячеслав Шутов совместно с киноведческой артелью 1895.io подготовили для туляков «Месяц авторского кино». Каждые выходные на протяжении шести встреч гости кластера смогут бесплатно посмотреть и обсудить кинокартины, вошедшие в историю. Среди них — мультипликация Владислава Старевича, фильмы Сергея Эйзенштейна и Геннадия Шпаликова. Каждый из них сильно повлиял на культуру своего времени, а кто-то стал создателем целых жанров и направлений.

Одновременно пройдет несколько книжных презентаций, над которыми

киноведческая артель 1895.io работала совместно с студией

«Союзмультфильм» и журналом «Искусство кино».

Программа:

12 марта в 18.00 — показ и обсуждение мультфильмов Владислава

Старевича. Презентация книги



Благодаря этому человеку российская анимация отметит весной 2022 года свое 110-летие. Зрители смогут посмотреть мультфильмы Старевича, созданные в 1912-1914 годах: «Месть кинематографического оператора», «Прекрасная Люканида», «Рождество обитателей леса», «Стрекоза и муравей» и другие. Приглашенный гость — Станислав Дединский, историк кино и анимации, главный редактор киноведческой артели 1895.io. Регистрация по ссылке. Благодаря этому человеку российская анимация отметит весной 2022 года свое 110-летие. Зрители смогут посмотреть мультфильмы Старевича, созданные в 1912-1914 годах: «Месть кинематографического оператора», «Прекрасная Люканида», «Рождество обитателей леса», «Стрекоза и муравей» и другие. Приглашенный гость — Станислав Дединский, историк кино и анимации, главный редактор киноведческой артели 1895.io.

13 марта в 18.00 — абстрактная анимация 1920-х. Апофеоз авангарда

1920-е — время киноавангарда.



Именно тогда в Германии зарождается абстрактная анимация. В этом направлении, которое продолжает оказывать влияние не только на современное искусство, но и на дизайн, рекламу и даже пропаганду, работали деятели культуры с мировым именем — от Марселя

Дюшана да Лена Лая, от Ханса Рихтера до Вальтера Руттмана.

Приглашенный гость — Федор Шеремет, киновед, сотрудник Музея кино,

Регистрация по ссылке. публицист.

19 марта в 18.00 — Хроники Эйзенштейна. «Иван Грозный: первая серия»



Экспрессионизм или абстракция? Поэзия экрана или форма без содержания? Обсудим один из самых спорных фильмов советского периода.

Приглашенный гость — Федор Шеремет, киновед, сотрудник Музея кино,

Регистрация по ссылке. публицист.

20 марта в 18.00 — Хроники Эйзенштейна. «Иван Грозный: вторая серия».

Презентация книги

Узнаем, в каких обстоятельствах картину создавали сценарист и режиссер и

каким образом исторические сведения переплетались с политической

ситуацией начала 1940-х; в каких условиях шла работа над фильмом во время эвакуации студии «Мосфильм» в годы войны, и почему первая серия «Ивана Грозного» получила Сталинскую премию, выход второй задержался на целое десятилетие, а третья так и не была завершена. Приглашенный гость — Наталья Рябчикова, научный редактор киноведческой

артели 1895.io, историк кино и специалист по творчеству С.М. Эйзенштейна,

Регистрация по ссылке. составитель сборника «Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна» (2021).

26 марта в 18.00 — творческий вечер памяти Геннадия Шпаликова



Сложно найти человека, который не слышал песни «А я иду, шагаю по

Москве». За свою короткую жизнь Шпаликов написал сотни песен и

стихотворений, десятки сценариев («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Стеклянная гармоника») и даже снял один



Регистрация по ссылке. полнометражный фильм, получивший главный приз кинофестиваля в Бергамо. Поговорим о биографии выдающегося поэта, сценариста и режиссёра. Приглашенный гость — Вячеслав Шутов.

27 марта в 18.00 — показ и обсуждение фильма «Долгая счастливая

жизнь: инструкция для начинающих». Презентация книги

В лекции перед фильмом мы поговорим о том, откуда пришла баржа в финале «Долгой счастливой жизни», зачем Геннадий Шпаликов включил в свой фильм реальный спектакль МХАТа и почему убрал собственную песню, куда пропала бабушка главной героини и почему советской картине середины 1960-х годов нельзя было быть пессимистичной.