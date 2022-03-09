Туляков приглашают на месяц авторского кино в «Октаве»
Каждые выходные с 12 по 27 марта в кластере будут проходить бесплатные показы и обсуждения авторского (и не только) кино вместе с приглашенными спикерами.
Куратор проекта «Кино в Октаве» Вячеслав Шутов совместно с киноведческой артелью 1895.io подготовили для туляков «Месяц авторского кино». Каждые выходные на протяжении шести встреч гости кластера смогут бесплатно посмотреть и обсудить кинокартины, вошедшие в историю. Среди них — мультипликация Владислава Старевича, фильмы Сергея Эйзенштейна и Геннадия Шпаликова. Каждый из них сильно повлиял на культуру своего времени, а кто-то стал создателем целых жанров и направлений.
Одновременно пройдет несколько книжных презентаций, над которыми
киноведческая артель 1895.io работала совместно с студией
«Союзмультфильм» и журналом «Искусство кино».
Программа:
12 марта в 18.00 — показ и обсуждение мультфильмов Владислава
Старевича. Презентация книги
Благодаря этому человеку российская анимация отметит весной 2022 года свое 110-летие. Зрители смогут посмотреть мультфильмы Старевича, созданные в 1912-1914 годах: «Месть кинематографического оператора», «Прекрасная Люканида», «Рождество обитателей леса», «Стрекоза и муравей» и другие. Приглашенный гость — Станислав Дединский, историк кино и анимации, главный редактор киноведческой артели 1895.io. Регистрация по ссылке.
13 марта в 18.00 — абстрактная анимация 1920-х. Апофеоз авангарда
1920-е — время киноавангарда.
Именно тогда в Германии зарождается абстрактная анимация. В этом направлении, которое продолжает оказывать влияние не только на современное искусство, но и на дизайн, рекламу и даже пропаганду, работали деятели культуры с мировым именем — от Марселя
Именно тогда в Германии зарождается абстрактная анимация. В этом направлении, которое продолжает оказывать влияние не только на современное искусство, но и на дизайн, рекламу и даже пропаганду, работали деятели культуры с мировым именем — от Марселя
Дюшана да Лена Лая, от Ханса Рихтера до Вальтера Руттмана.
Приглашенный гость — Федор Шеремет, киновед, сотрудник Музея кино,
публицист. Регистрация по ссылке.
19 марта в 18.00 — Хроники Эйзенштейна. «Иван Грозный: первая серия»
Экспрессионизм или абстракция? Поэзия экрана или форма без содержания? Обсудим один из самых спорных фильмов советского периода.
Приглашенный гость — Федор Шеремет, киновед, сотрудник Музея кино,
публицист. Регистрация по ссылке.
20 марта в 18.00 — Хроники Эйзенштейна. «Иван Грозный: вторая серия».
Презентация книги
Узнаем, в каких обстоятельствах картину создавали сценарист и режиссер и
каким образом исторические сведения переплетались с политической
ситуацией начала 1940-х; в каких условиях шла работа над фильмом во время эвакуации студии «Мосфильм» в годы войны, и почему первая серия «Ивана Грозного» получила Сталинскую премию, выход второй задержался на целое десятилетие, а третья так и не была завершена. Приглашенный гость — Наталья Рябчикова, научный редактор киноведческой
артели 1895.io, историк кино и специалист по творчеству С.М. Эйзенштейна,
составитель сборника «Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна» (2021). Регистрация по ссылке.
26 марта в 18.00 — творческий вечер памяти Геннадия Шпаликова
Сложно найти человека, который не слышал песни «А я иду, шагаю по
Москве». За свою короткую жизнь Шпаликов написал сотни песен и
стихотворений, десятки сценариев («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Стеклянная гармоника») и даже снял один
полнометражный фильм, получивший главный приз кинофестиваля в Бергамо. Поговорим о биографии выдающегося поэта, сценариста и режиссёра. Приглашенный гость — Вячеслав Шутов.
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27 марта в 18.00 — показ и обсуждение фильма «Долгая счастливая
жизнь: инструкция для начинающих». Презентация книги
В лекции перед фильмом мы поговорим о том, откуда пришла баржа в финале «Долгой счастливой жизни», зачем Геннадий Шпаликов включил в свой фильм реальный спектакль МХАТа и почему убрал собственную песню, куда пропала бабушка главной героини и почему советской картине середины 1960-х годов нельзя было быть пессимистичной.
Приглашенные спикеры — участники киноведческий артели 1895.io, историки кино Станислав Дединский и Наталья Рябчикова, составители сборника «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» (2021).
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