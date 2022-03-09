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В Тульской области из-за вспышки ОРВИ закрыли школу
Фото: khab-vesti.ru

В Тульской области из-за вспышки ОРВИ закрыли школу

За неделю вирусные заболевания подхватили 7920 жителей региона.

За девятую неделю года по области зарегистрировано 7920 случаев ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 14%. Эпидпорог среди взрослых превышен на 68,7%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже порогового значения.

В Туле за неделю зафиксирован 3971 случай заболеваний ОРВИ – почти на 5% ниже эпидпорога и на 15 ниже уровня предыдущей недели. Из-за снижения посещаемости в связи с заболеваемостью частично приостановлена работа 3 групп 3 детских садов, 4 классов 4 школ. Полностью закрыта одна школа в Кимовском районе.

Согласно результатам лабораторного мониторинга, проведённого сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора, на прошедшей неделе у заболевших подтверждались вирусы не гриппозной этиологии.

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вчера, в 21:21 +1
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