Бывший опер требовал секса от подростков и шантажировал их интимными фото: дело направлено в суд
Мужчину обвиняют также в хранении оружия.
В Туле 32-летний бывший капитан полиции обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратных действиях, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.