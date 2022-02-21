Бывший опер требовал секса от подростков и шантажировал их интимными фото: дело направлено в суд

В Туле 32-летний бывший капитан полиции обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратных действиях, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователи СУ СКР по региону установили, что сотрудник уголовного розыска ОП «Привокзальный» создал фейковую страницу в социальной сети, через которую познакомился с 13-летней школьницей. 32-летний капитан полиции сначала уговорил девочку прислать ему свои фотографии в обнажённом виде, а затем начал её шантажировать. Кроме этого, в апреле 2021 года он занялся сексом с несовершеннолетней. А во время обыска квартиры обвиняемого правоохранители обнаружили у него незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.