В центральной части Тулы не будет холодной воды

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 30 ноября, с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Кауля д. 51к1, 49, 47к1, 78, 45к1, 51к2, 51к3, 49а, 47 к3, 47 к4, 84-100,

ул. Лозинского, частный сектор, 2-35,

ул. Тимирязева, частный сектор, 63-89.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.