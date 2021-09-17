Туляков приглашают на концерт Кристины Орбакайте

15 декабря на сцене Городского концертного зала с новой юбилейной программой выступит Кристина Орбакайте. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина Орбакайте давно стала всеобщей любимицей. Ее артистизм, певческий талант и песни, каждая из которых – истинная история любви, не оставляют равнодушным даже самого искушенного зрителя. Талант, помноженный на постоянное стремление к совершенству, отмечен на самом высоком уровне: Кристина Орбакайте – заслуженная артистка Российской Федерации, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.

Зрителей ждет современное светомузыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, фееричными костюмами и незабываемыми

художественными образами.



В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет. За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к

своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Кристины

Орбакайте отзываются теплыми нотками в сердце и душе каждого, делая

мудрее, добрее и светлее.



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