новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на концерт Кристины Орбакайте

Туляков приглашают на концерт Кристины Орбакайте

15 декабря на сцене Городского концертного зала с новой юбилейной программой выступит Кристина Орбакайте. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина Орбакайте давно стала всеобщей любимицей. Ее артистизм, певческий талант и песни, каждая из которых – истинная история любви, не оставляют равнодушным даже самого искушенного зрителя. Талант, помноженный на постоянное стремление к совершенству, отмечен на самом высоком уровне: Кристина Орбакайте – заслуженная артистка Российской Федерации, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.

Зрителей ждет современное светомузыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, фееричными костюмами и незабываемыми
художественными образами.
 
В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет. За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к
своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Кристины
Орбакайте отзываются теплыми нотками в сердце и душе каждого, делая
мудрее, добрее и светлее.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 18:05 −3
Другие статьи по темам
Событие
концерты
Люди
Кристина Орбакайте
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

STAVKA.TV — это PRO-прогнозы на спорт
STAVKA.TV — это PRO-прогнозы на спорт
Депутаты Тульской городской Думы принимают активное участие в выборах
Депутаты Тульской городской Думы принимают активное участие в выборах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.