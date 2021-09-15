новости
новости
Регистрация
Ранее судимая женщина и ее подруга обокрали пенсионерку в Щекинском районе

Ранее судимая женщина и ее подруга обокрали пенсионерку в Щекинском районе

Пожилая женщина не закрыла дверь в дом.

В Щекинском районе сотрудники полиции установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 64-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что из ее дома пропали 13 000 рублей. Полицейские довольно быстро смогли установить причастных к пропаже: ранее судимую безработную соседку потерпевшей и ее не менее безработную и ранее судимую подругу. Женщины заметили, что пенсионерка не закрыла дверь в дом, вошли туда и украли деньги.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:40 0
Другие статьи по темам
Прочее
кражапроисшествияУМВД России по Тульской областиЩекинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк заплатит штраф за запрещенную песню
Туляк заплатит штраф за запрещенную песню
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.