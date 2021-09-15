Ранее судимая женщина и ее подруга обокрали пенсионерку в Щекинском районе

В Щекинском районе сотрудники полиции установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 64-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что из ее дома пропали 13 000 рублей. Полицейские довольно быстро смогли установить причастных к пропаже: ранее судимую безработную соседку потерпевшей и ее не менее безработную и ранее судимую подругу. Женщины заметили, что пенсионерка не закрыла дверь в дом, вошли туда и украли деньги.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.