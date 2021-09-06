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В Туле выступит музыкант, звезда сериала «Улица» Юрий Николаенко

В Туле выступит музыкант, звезда сериала «Улица» Юрий Николаенко

27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко – композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко – звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Юрий – автор хитов «Веснушки», «Ми-6», «Без тебя фигово», «Твой поцелуй», «Безумный», «Я надеюсь», «Рассвет», «Больше не полетаем» и многих других.
 
На счету проекта NЮ уже 4 альбома: «В сердце», Live album, EP альбом «Больше не полетаем» и «Безумный».
 
Музыкальный проект NЮ – это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла. Вы услышите совершенно новую концертную программу «Безумный».
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:04 −1
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