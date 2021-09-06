В Туле выступит музыкант, звезда сериала «Улица» Юрий Николаенко

27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко – композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко – звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Юрий – автор хитов «Веснушки», «Ми-6», «Без тебя фигово», «Твой поцелуй», «Безумный», «Я надеюсь», «Рассвет», «Больше не полетаем» и многих других.

На счету проекта NЮ уже 4 альбома: «В сердце», Live album, EP альбом «Больше не полетаем» и «Безумный».



Музыкальный проект NЮ – это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла. Вы услышите совершенно новую концертную программу «Безумный».

Вы можете купить билеты онлайн:

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