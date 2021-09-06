В Тульской области по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ

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Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Безбородова сообщила, что по сравнению с прошлой неделей в Тульской области нет существенных изменений уровня заболеваемости ОРВИ. По ее словам, зарегистрировано 4186 случаев, что выше эпидпорога на 4,7% и на 7% больше прошлой недели.

«В Туле заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог на 26%, по сравнению с прошлой неделей уровень стабильный. На высоком уровне сохраняется число заболеваний внебольничной пневмонией. Тем не не менее имеется тенденция к снижению. За последнюю неделю зарегистрировано 226 случаев, что на 11% ниже предыдущей недели», — доложила Марина Безбородова на совещании с губернатором Тульской области.