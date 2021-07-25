Тульский театр-студия «Мюсли» выступит на фестивале в Греции

С 29 августа по 2 сентября тульский театр-студия «Мюсли» примет участие во II международном театральном фестивале Quinta Theatre Fest. Актеры представят зрителям и жюри спектакль «Мама Шамана» по сказкам Яны Мори.

– Для нас огромная честь и гордость представлять Россию и играть свой спектакль в стране, где родился театр, где сам воздух, камни и вода еще помнят античные представления… И конечно, у нашего спектакля в этот раз будет особая магия связи с природой, с почвой, с космосом. Мы уже готовимся к поездке. Пожелайте нам удачи! — сообщается на страничке театра «ВКонтакте».

Напомним, «Мюсли» в прошлом году участвовали в этом фестивале, но из-за пандемии театру пришлось представлять жюри видеозапись спектакля. В итоге туляков отметили двумя наградами — «Лучшая хореография» и «Лучшие костюмы».

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