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Тульский театр-студия «Мюсли» получил две награды на фестивале в Греции
Фото предоставлены театром-студией "Мюсли". Фото Алексея Мизарева.

Тульский театр-студия «Мюсли» получил две награды на фестивале в Греции

Из-за коронавируса актеры не смогли поучаствовать в конкурсе очно и предоставили организаторам видеозапись спектакля.

С 14 по 18 октября на острове Родос в Греции проходил I Международный театральный фестиваль Quinta Theatre Fest. В нем приняли участие театры из Греции, Италии, Испании, Марокко, Ирана. Россию представил молодежный театр-студия «Мюсли» из Тульской области.

Фестиваль был организован театральной ассоциацией Додеканеса при поддержке Министерства культуры и спорта Греции.

Конкурс проходил очно на сценических площадках Родоса. Но для тульского коллектива, который из-за коронавируса не смог выехать в Грецию, организаторы предусмотрели возможность участвовать в фестивале на общих основаниях с видеозаписью спектакля.

Театр «Мюсли» представил пластический спектакль «Фрида» — сценическую фантазию о жизни и творчестве великой художницы Фриды Кало. Зрители и профессиональное жюри высоко оценили работу коллектива.

По итогам Quinta Theatre Fest туляки отмечены двумя наградами — «Лучшая хореография» и «Лучшие костюмы».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:13 +2
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