Театр-студия «Мюсли» отметил 10-летие

Фото со спектаклей предоставлены театром-студией "Мюсли".

О том, что было сделано за эти годы и о планах на будущее Myslo рассказала основатель и режиссер театра-студии Людмила Кацеро.

Единство непохожих

– Наша история началась в 2009 году. Я тогда только окончила вуз, к слову, очень активно там занималась студенческой самодеятельностью, пробовала что-то ставить, играть. И вдруг возникло осознание, что есть команда людей, которым интересно заниматься театром под моим началом. Тогда я не думала, что это станет моей профессией, судьбой. Театр был для меня как хобби, но очень дорогое сердцу.

Дорожка привела нас в ТулГУ, мы собрали команду студентов. Поскольку люди у нас были с разных факультетов, вузов, сразу появилась идея о единстве непохожих. Хотелось подчеркнуть эту идею в названии, сделать его запоминающимся. Одна из девушек предложила название «Мюсли». Сначала меня это развеселило, а потом подумалось – почему бы и нет. Вот так и началась наша история.

Первый спектакль мы поставили по сказке английской писательницы Эдит Несбит, которую у нас мало знают. Нам хотелось удивить зрителя, поэтому мы начали с волшеб­ства! Сейчас это выглядит мило и наивно. На тот момент для нас это было огромное достижение. Приняли нас достаточно тепло, это окрылило, дало силы и вдохновило продолжать.

Режиссерского образования у меня тогда не было, нужна была определенная лихость. Это сейчас у меня уже множество курсов и большой опыт. На тот момент создать театр-студию было авантюрой. Нужно было самой поверить в свое детище и убедить людей идти за собой.

После доброй сказки нас стало мотать по разным жанрам. То ставили современную пьесу Елены Исаевой «Убей меня, любимая!», где есть привкус демонической сущности, дьявольщины. Потом взялись за психологическую драму. Укрепились в мысли, что мы «Мюсли» не только потому, что у нас люди разные, но и из-за того, что мы пробуем разные жанры, стили. Нас никто не сковывает.

У корабля капитан должен быть один

– Мы начали ездить по фестивалям, наш первый был сразу международный – в Одессе. И там были не только любительские театры, но и профессиональные. Нас очень высоко оценили! Зал поднялся и аплодировал, в этот момент мы поняли, что идем в правильном направлении.

Начинались мы как студенческая команда. Спустя некоторое время стало понятно, что нам нужно расширяться, ведь к нам ходят люди старшего и младшего возрастов. Встал вопрос про переезд и про смену статуса – на молодежный. В одно прекрасное утро я и близкие по духу студийцы просто вышли в город и пошли в разные ДК, на сценические площадки с предложениями взять нас к себе. К моему крайнему изумлению, практически везде, куда мы приходили, люди соглашались. Мы подумали и решили, что нет ничего лучше, чем Городской концертный зал. Как мы тут осели в 2013 году, так до сих пор здесь живем и не пожалели ни разу.

Огромное спасибо директору, потому что она все наши безумные идеи поддерживает. Это огромное счастье, когда тебе не обрезают крылья и дают работать. С этого момента мы стали молодежным театром-студией. У нас появились два подразделения – детская команда и взрослая. Репетиции у них отдельно, но я очень часто их смешиваю в разных спектаклях.

Какие спектакли поставить, предлагаю я. Очень привет­ствую инициативы от самих ребят, но на практике получается, что режиссер должен влюбиться в текст, пьесу, чтобы захотеть перенести это на сцену. Часто бывает, что книга замечательная и великая, но я не чувствую ее своим материалом, не представляю, как мне ее поставить. Так что здесь больше режиссерский произвол, студийцам приходится идти за мной. Понятно, что против воли никто не пойдет, так что моя задача – привлечь, зажечь.

Мне вообще нравится фраза «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь».

С детьми мы приучаемся говорить на серьезные темы. Они ценят возможность честного, открытого разговора. Я не ограничиваю ребят ролями снежинок, зайчиков. Мы можем более серьезную литературу пробовать.

Сотни спектаклей за 10 лет

– Перед спектаклями я давно уже не волнуюсь. Понятно, что бывают стресс и волнение. Но за 10 лет мы сыграли за сотню спектаклей. Все-таки режиссеру нужна холодная голова и горячее сердце. Я не имею права поддаваться эмоциям во время действа, потому что я – стержень, на который опираются мои ребята. В своих спектаклях я не играю. Во-первых, это двойная нагрузка, а во-вторых, на сцене надо растворяться, переживать. Хороший актер – человек с подвижной психикой. А я, даже выходя на сцену, взгляд шефа оставляю при себе, не могу полностью расслабиться, контролирую всё.

За десять лет у «Мюслей» скопилось много наград. Часто сам факт участия в фестивале – это уже достижение. Многие крутые европейские, международные фестивали не предполагают никакой награды. Но там настолько жесткий отбор, что просто попасть в число участников уже признание и заслуга. Я горда тем, что мы посетили 11 стран.

В Боснии и Герцеговине мы взяли спецприз жюри со своим спектаклем «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли». Счастье было безгранично! Это очень почетно.

На фестивале в Германии много приятных слов получили от жюри. Они отметили, что у нас очень органично сочетаются актеры, что мы элегантно совмещаем разные жанры. Это в каком-то смысле даже стало нашей фишкой!

Сложно выбрать несколько спектаклей, которыми я больше всего горжусь. Например, «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли» уже наша визитка, наш козырь. Я горжусь тем, что он полностью авторский. Мы его придумали, создали, он продолжает жить в разных составах. Люблю и скоро буду возрождать спектакль «Феникс» по пьесе Цветаевой про старого Казанову. Я этой пьесой бредила лет с 13, когда ее впервые прочла. История совершенно фантастическая и очень театральная. Мы ее играли несколько раз с большим успехом, потом у нас ушел актер, исполнявший главную роль. А найти Казанову в современной реальности тяжело, тем более 75-летнего, тем более в молодежном театре. К удивлению, сейчас один из наших актеров нашел Казанову в себе или я в нем нашла. Планируем премьеру в этом театральном сезоне, приступаем к репетициям.

Планы у театра-студии «Мюсли» большие! Продолжим идти своим путем. Мы сделали свой фестиваль «Джинджер Фест», вышли на новый рубеж. Хотим сделать эту историю ежегодной. Хочу ставить свои авторские спектакли. У меня есть такой долгострой, который никак не могу доделать – мистический, шаманский, с погружением зрителей в атмосферу с запахами, вкусами.

Софья Мягкова, 15 лет: Софья Мягкова – Я пришла в «Мюсли» 5 сентября прошлого года. Эту дату запомню навсегда. День, когда моя жизнь поделилась на «до» и «после». До прихода в театр я не знала, куда деть часть себя. Здесь я нашла ту стезю, где мне по-настоящему комфортно. Часть моих мыслей всегда где-то в репетициях, на сцене.

Светлана Терновенко, 15 лет:

Светлана Терновенко – Здесь я занимаюсь уже пять лет с момента образования детской группы. Мама предложила прийти в театр, а я заинтересовалась. Сейчас «Мюсли» – моя вторая семья. Когда мне грустно, я всегда вспоминаю наш театр. Моя главная задача – радовать зрителя!

Ярослава Черепанова, 15 лет:

Ярослава Черепанова – Я в театре полгода. Мне понравилась атмосфера, безумно впечатлило, как наш режиссер создает спектакли – очень творчески. Нужен ли актеру талант? Я думаю, что все качества можно наработать. Главное – желание трудиться, а роль найдет своего актера.

Театр-студия «Мюсли» ищет актеров!

– Что нужно от вас? Желание работать, смелость, легкое безумие и нотка авантюризма. Актерские навыки нарабатываются в процессе. Мы набираем актеров до 30 лет, но если человек очень сильно хочет, пожалуйста. Я жестких границ не ставлю, – говорит Людмила Кацеро.

Телефон: 8(902)905-99-71.