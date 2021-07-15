Деревня против дачников: почему жители киреевского Темерёво остались без воды
В конфликте между жителями деревни и дачным товариществом разбирались корреспонденты Myslo.
Скважину с водонапорной башней в Темерёво построили в 1961 году для нужд совхоза и местного населения. В 1988 году рядом с деревней образовалось садоводческое товарищество «Монтажник». Потом совхоз развалился и передал дачникам на баланс и вышку, и скважину.
Татьяна Згырку, жительница Темерёво:
Татьяна Згырку
– Время было такое, совхоз умирал, работать было негде, люди уезжали в город. Башню передали садоводческому товариществу с обязательством, что они будут снабжать водой жителей деревни. Об этом был заключен договор в начале 1990-х. Но сейчас вышел какой-то закон, что собственники башни должны оформлять лицензию на подачу воды. Дачники оформили ее как на техническую воду, хотя вода там артезианская. И 26 июня садоводы из «Монтажника» отрезали нам воду. Представьте, каково это — в такую жару остаться без воды! Мы ни помыться не можем, ни постирать белье. А главное — как и чем поливать огород? Мы останемся без урожая…
У нас в Темерёво 28 домов, недавно одна женщина умерла, получается, осталось 27. В каждом — в среднем по два человека, есть дети.
Вот сейчас как-то выкручиваемся. Соседи, у которых есть свои скважины, делятся, кое-что берем в колодце, возим воду из Тулы…
В деревне есть колодец, возле него оживленно. Неудивительно — середина дня, солнце нещадно палит.
Жители наперебой рассказывают о своих проблемах. Николай:
Николай
– Воды у нас нет уже месяц. «Монтажник» отрезал нам трубу и заварил всё. Сказали — вода техническая и мы не имеем права ее вам давать. Никому отвечать ни за что не хочется! Но вода у нас тут хорошая, ее и мы пили всю жизнь, и наши родители, и деды, и никто не умер. И есть бумага, что вода эта — артезианская! Получается, они купили лицензию как на техническую воду. Видимо, подешевле было? И теперь воду нам не дают.
Староста деревни Вера Целовальникова:
Вера Целовальникова
– Да, башня дачникам принадлежит, и скважина, всё у них на балансе. В 2016 году на федеральном уровне вышел закон, что все башни, колодцы, скважины должны быть зарегистрированы. Как нам объясняют, СТ «Монтажник» купило некоммерческую лицензию на добычу воды и теперь не имеет права снабжать нас водой — ни продавать, ни давать. Но мы пользовались этой водой 30 лет. И как же договор? В нем при передаче башни СТ «Монтажник» указали, что дачники обязуются снабжать и нас! Странно другое: в 1991 году имущество развалившегося совхоза (земля, дороги, жилье) переходило к муниципальному образованию, а колхозное имущество отошло в частные руки — садоводам. Почему жизненно важный ресурс, скважина и вышка, перешли к частникам? Мне кажется, это незаконно.
Жители написали письма Президенту России и губернатору, в Роспотребнадзор, министру ЖКХ и в прокуратуру.
Кто же виноват в «водном конфликте»?
Игорь Цховребов
Ирина Бацейкина
– По обращению жителей деревни Темерёво прокуратура проводит проверку. Башня действительно принадлежит СТ «Монтажник» на праве собственности, товарищество приватизировало этот объект и обслуживает его, оплачивает расходы. Все документы у СТ в порядке, дачники владеют башней на законных основаниях. Нарушений в действиях собственников водонапорной башни не усмотрено.
Вопросы водоснабжения жителей Темерёво относятся к компетенции органа местного самоуправления, в связи с чем Киреевская межрайонная прокуратура внесла главе администрации представление с требованием обеспечить деревню водоснабжением.
А жители деревни между тем уже начали заказывать специалистов, чтобы рыть частные колодцы.
Конечно, это не всем по карману, но оставаться без воды и без урожая никому не хочется.