Деревня против дачников: почему жители киреевского Темерёво остались без воды

Скважину с водонапорной башней в Темерёво построили в 1961 году для нужд совхоза и местного населения. В 1988 году рядом с деревней образовалось садоводческое товарищество «Монтажник». Потом совхоз развалился и передал дачникам на баланс и вышку, и скважину.

Татьяна Згырку, жительница Темерёво:

Татьяна Згырку – Время было такое, совхоз умирал, работать было негде, люди уезжали в город. Башню передали садоводческому товариществу с обязательством, что они будут снабжать водой жителей деревни. Об этом был заключен договор в начале 1990-х. Но сейчас вышел какой-то закон, что собственники башни должны оформлять лицензию на подачу воды. Дачники оформили ее как на техническую воду, хотя вода там артезианская. И 26 июня садоводы из «Монтажника» отрезали нам воду. Представьте, каково это — в такую жару остаться без воды! Мы ни помыться не можем, ни постирать белье. А главное — как и чем поливать огород? Мы останемся без урожая… У нас в Темерёво 28 домов, недавно одна женщина умерла, получается, осталось 27. В каждом — в среднем по два человека, есть дети. Вот сейчас как-то выкручиваемся. Соседи, у которых есть свои скважины, делятся, кое-что берем в колодце, возим воду из Тулы…

В деревне есть колодец, возле него оживленно. Неудивительно — середина дня, солнце нещадно палит.

Жители наперебой рассказывают о своих проблемах. Николай:

Николай – Воды у нас нет уже месяц. «Монтажник» отрезал нам трубу и заварил всё. Сказали — вода техническая и мы не имеем права ее вам давать. Никому отвечать ни за что не хочется! Но вода у нас тут хорошая, ее и мы пили всю жизнь, и наши родители, и деды, и никто не умер. И есть бумага, что вода эта — артезианская! Получается, они купили лицензию как на техническую воду. Видимо, подешевле было? И теперь воду нам не дают.

Староста деревни Вера Целовальникова:

Вера Целовальникова – Да, башня дачникам принадлежит, и скважина, всё у них на балансе. В 2016 году на федеральном уровне вышел закон, что все башни, колодцы, скважины должны быть зарегистрированы. Как нам объясняют, СТ «Монтажник» купило некоммерческую лицензию на добычу воды и теперь не имеет права снабжать нас водой — ни продавать, ни давать. Но мы пользовались этой водой 30 лет. И как же договор? В нем при передаче башни СТ «Монтажник» указали, что дачники обязуются снабжать и нас! Странно другое: в 1991 году имущество развалившегося совхоза (земля, дороги, жилье) переходило к муниципальному образованию, а колхозное имущество отошло в частные руки — садоводам. Почему жизненно важный ресурс, скважина и вышка, перешли к частникам? Мне кажется, это незаконно.

К слову, договор, датированный 1992 годом, выглядит вот так:

Жители написали письма Президенту России и губернатору, в Роспотребнадзор, министру ЖКХ и в прокуратуру.

Кто же виноват в «водном конфликте»?

Myslo задал вопросы второй стороне — дачникам.

– Проблемы с водой у нас уже не первый год, — рассказала член правления садового товарищества «Монтажник» Элина Кулешова. — Скважина, башня, пять раздаточных колонок и 800 м труб действительно стоят у нас на балансе, мы собственники с 1992 года и поставляли воду в деревню Темерёво все эти годы. Но законодательство изменилось, нам пришлось получать лицензию на добычу воды. И мы ее получили. Вода у нас техническая, и мы не имеем права ни продавать ее, ни давать бесплатно кому бы то ни было. Мы не коммерческая организация и не ресурсоснабжающая. К тому же воды у нас немного, ее не хватает на наш большой кооператив: у нас 100 дач, из них водой пользуются около 70. На общем собрании дачного товарищества было принято решение отключить воду деревне.

По словам Элины Кулешовой, о том, что воду рано или поздно отключат, деревенские знали еще с весны прошлого года:

– Когда мы могли, давали им воду, сейчас не можем. Мы дали им время подготовиться, объяснили ситуацию. Сообщили, что не можем дальше снабжать их водой. Но нас не услышали. Весь прошлый сезон мы всё равно поставляли воду темерёвцам, причем за свой счет. Жители деревни почему-то не бросились решать свои проблемы с водоснабжением, просто пользовались водой, как обычно, с мая по октябрь и думали, что так будет всегда. Но вот сезон кончился, а мы вместо спасибо получили жалобы в прокуратуру и администрации всех уровней. А ведь мы, давая им воду, рисковали нарваться на большой штраф!

Как рассказал Myslo глава администрации МО Киреевский район Игорь Цховребов, в Темерёво числятся зарегистрированными официально пять человек:

Игорь Цховребов – Своего водопровода в деревне никогда не было. В населенном пункте есть колодец, которым можно пользоваться. Глава Красноярского сельского поселения Олег Трещилин и сотрудники прокуратуры были на месте и проверяли глубину этого колодца — более 7 метров.

Жители очень надеются на решение, которое примет прокуратура. К слову, надзорный орган уже проводит проверку.

Старший помощник прокурора Тульской области Ирина Бацейкина:

Ирина Бацейкина – По обращению жителей деревни Темерёво прокуратура проводит проверку. Башня действительно принадлежит СТ «Монтажник» на праве собственности, товарищество приватизировало этот объект и обслуживает его, оплачивает расходы. Все документы у СТ в порядке, дачники владеют башней на законных основаниях. Нарушений в действиях собственников водонапорной башни не усмотрено. Вопросы водоснабжения жителей Темерёво относятся к компетенции органа местного самоуправления, в связи с чем Киреевская межрайонная прокуратура внесла главе администрации представление с требованием обеспечить деревню водоснабжением.

А жители деревни между тем уже начали заказывать специалистов, чтобы рыть частные колодцы.

Конечно, это не всем по карману, но оставаться без воды и без урожая никому не хочется.