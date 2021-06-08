На ремонт Московского путепровода в Туле выделено 48 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 45 дней после заключения контракта.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы ищет подрядчика для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению критических дефектов несущих конструкций на Московском путепроводе на улице Октябрьской. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

На эти работы запланировано 48 миллионов 881 тысяча 491 рубль. Источник финансирования — городской бюджет. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 45 дней после заключения контракта.

Напомним, в январе на портале администрации Тулы опубликовали проект реконструкции Московского путепровода на ул. Октябрьской.

Конструкции путепровода изготовят из сборного железобетона и сталежелезобетона. На мостовом полотне установят чугунные перила: обещают красивые! Из техзадания: «перильное ограждение, которое гармонично сочетается с городским ландшафтом и придает конструкции моста привлекательный вид». По бокам, естественно, обустроят тротуары.

По проекту, длина моста составит 216,03 м, количество полос для движения — шесть.