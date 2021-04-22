«Каста», лекции и мастер-классы: туляков приглашают на день рождения «Октавы»

24 и 25 апреля «Октава» отмечает свое трехлетие. Гостей праздника ждет насыщенная программа.

В программе мероприятий: фестиваль уличной еды, арт-активности от команды Playtronica, выставка современного искусства, семейная программа от проекта «Книги на «Октаве», мастер-классы и серия лекций от АНО ДПО «Высшая техническая школа».

В пространстве коллективной работы «Точка кипения — Тула» гости смогут отточить свои навыки ораторского мастерства, узнать больше об урбанистике и ревитализации старых заводов, познакомиться поближе со стилем в искусстве ар-деко, создать экосумку с уникальным дизайном, погрузиться в атмосферу русского языка.

В конце первого дня вас ждет public talk «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности». А завершит дискуссию выступление главной российской хип-хоп-группы — «Каста».

Вход свободный, на некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация в группе «Октавы».

24 апреля, суббота 11.00-20.30 «Двор». Street food. Бари, Шавелла, Ананасовый экспресс.

11.00-12.30 Большой зал. Лекция Дмитрия Бризицкого. Предпринимательство и зрители. Сильные стороны российских инженеров.

11.00-12.00 Музей станка. Начало работы выставки «Хорошие/плохие» Андрея Люблинского.

11.00-20.00 Музей станка. Party market. Маркет тульских мейкеров.

11.00-12.15 ВТШ. Лекция Артема Оганова. О «невозможных» веществах – получение материалов с заданными свойствами.

11.00-12.15 ВТШ. Презентация проекта «Лаборатория города – 2026», лекция Даниила Хлебникова. «Старые заводы. Как их ревитализировать. Можно ли масштабировать опыт «Октавы» на другие заводы».

11.00-12.15 ВТШ. Мастер-класс «Игропрактики в проектном обучении». Спикер: Игнат Зайончковский.

11.00-13.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Ракета-брелок» с применением 3D-принтеров.

11.00-19.00 Кафе. Кофейня «Зерновая» ресторана «Азаза», веганские конфеты, авторский шоколад.

11.00-20.00 Павильон. Playtronica. Музыкальная интерактивная лавочка и пол, концерт+интерактив на цветах и овощах.

11.00-13.00 Павильон. Турнир по беговелам от Cycling school.

11.00-15.00 Павильон. Йога-практика от студии «Ореол».

12.00-19.00 «Двор». Выступление тульских диджеев. Мастер-класс по диджеингу.

12.00-13.30 Большой зал. Мастер-класс по оригами от Полины Жежомы.

12.00-21.00 Музей станка. Мультимедийные экскурсии.

12.00-13.00 Музей станка. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие».

12.00-15.00 Музей станка. Анимационная лаборатория. День 1. Ведущий – мультипликатор Ашот Мефодин. 8-10 лет.

12.00-13.30 Библиотека. Мастер-класс по созданию родового древа. 12+ Центр семейной истории. Яна Бойкив.

12.00-14.00 ВТШ. Точка кипения – Тула. Лекция «Ар-деко: рассвет и закат эпохи наслаждений», спикер Регина Нехаева.

12.00-13.00 Кафе. Каппинг. Кофейня зерновая.

12.30-14.00 ВТШ. Проект «Лаборатория города – 2026». «Время невозможного, или О философии технологий». Спикер Сергей Журавлев.

12.30-14.00 ВТШ. Мастер-класс «Конструирование урока НТИ». Спикер Татьяна Пирог.

12.30-14.00 ВТШ. Мастер-класс «Механика создания игр». Спикер Оксана Сокол.

13.00-14.00 «Двор». Спектакль «Пой, танцуй» от Импресарио.

13.00-15.00 «Двор». Голос 3.0. Гала-концерт.

13.00-13.40 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».

13.00-14.00 Музей станка. Мастер-класс по лепке из скульптурного пластилина (Антон Порфирьев, студия творчества для детей). 6-8 лет.

13.00-15.30 ВТШ. Стратегическая сессия «Think tank для участников молодежного инженерного Акселератора.

13.00-19.00 Кафе. Турниры по настольным играм нон-стоп.

13.00-17.00 Павильон. Street contest. Турнир на скейтах и роликах. Boarding Academy.

13.45-14.15 Библиотека. Ридинг-сессия с Асей Петровой. Презентация teenage-направления «Что почитать, если тебе не 18?».

14.00-15.30 Большой зал. Мастер-класс по пастели от Анны Зининой.

14.00-15.00, 15.00-16.00 ВТШ. Точка кипения – Тула. Мастер-класс «Дизайн экосумки», спикер Анастасия Конончук.

14.00-16.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс по изготовлению подставки под телефон на лазерном станке.

14.30-16.00 Библиотека. Лекция писателя Аси Петровой.

- Автограф-сессия.

- Презентация книги «Лучшая».

14.00-17.00 Павильон. Start surf научит катанию на сёрф-бордах.

14.30-19.00 ВТШ. Интеллектуальная инженерная игра «Космическое многоборье» с применением технологий VR и 3D-печати (Андрей Комиссаров).

15.00-15.30 «Двор». Школа Extra dance. Танцевальный номер.

15.00-15.40 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».

15.30-17.00 OKTAVA LAB. Мастер-класс с Павлом Згорданом (платформа Mubert).

16.00-18.00 Большой зал. Летчик-космонавт Сергей Рязанский с лекцией по теме «Космическое командообразование».

16.00-17.30 Большой зал. Мастер-класс по керамике от студии Happy Keramika.

16.00-18.00 Большой зал. Urban sketchers на пленэре.

16.00-18.00 Большой зал. Портреты гостей от Анны Зининой.

16.00 Музей станка. Открытие арт-объекта. Встреча с художником Андреем Люблинским.

16.00-17.00 OKTAVA LAB. Голос 3.0. Запись 2-х песен в студии.

16.30-18.00 Библиотека. Лекция Алексея Паевского и Анны Хоружей.

Автограф-сессия.

17.00-19.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Карандашница» с применением лазерного станка.

18.00-19.00 «Двор». Спектакль «Пой, танцуй» от Импресарио.

19.00-20.30 Большой зал. Public talk: «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности». Спикеры: Сэм (Studio 21), Андрей Люблинский, Федор Елютин (Импресарио), Ник Завриев.

20.30-22.00 Двор. Концерт группы «Каста».

25 апреля, воскресенье 11.00-20.00 Двор. Street food. Бари, Шавелла, Ананасовый экспресс.

11.00-12.30 Большой зал. Party Market. Маркет тульских мейкеров.

11.00-15.00 Большой зал. Vinil DJ set (igla vinil store).

11.00-12.00 ВТШ. Презентация игры Т.У.Л.А. Команда GOL.

11.00-13.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Планета-брелок» с применением 3D-принтеров.

11.00-13.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Ключница» с применением лазерного станка.

11.00-19.00 Кафе. Кофейня «Зерновая» ресторана «Азаза», веганские конфеты, авторский шоколад.

11.00-13.00 Павильон. Турнир по беговелам от Cycling school.

11.00-15.00 Павильон. Йога-практика от студии «Ореол».

12.00-13.00 Двор. Джазовые танцы от студии Jumpin Jive.

12.00-13.30 Большой зал. Мастер-класс по электрофицированной открытке от компании «Рубикон». 7+

12.00-17.30 Большой зал. Мастер-класс по графике от Анастасии Легась. 7+

12.00-13.30 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».

12.00-21.00 Музей станка. Мультимедийные экскурсии.

12.00-15.00 Музей станка. Анимационная лаборатория. День 2. Съемка мультика вместе с детьми.

12.00-13.30 Библиотека. Мастер-класс по правополушарному рисованию с Татьяной Евтеевой. 6+

12.00-15.00 ВТШ. Игра Т.У.Л.А.

12.00-15.00 ВТШ. Игра «Профессиональное лото».

12.00-18.00 ВТШ. Игра Starfinder, «Логово Стального Когтя».

12.00-13.00 Кафе. Игра на укулеле. 6+

13.00-14.00 Музей станка. Мастер-класс по принтмейкингу. 11+

13.00-14.00 Музей станка. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие».

13.00-13.30 Кафе. Штампованная открытка. 7+

13.00-16.00 Кафе. Турнир по шахматам (chess71).

13.00-16.00 Павильон. Street contest. Ролики, скейты, bmx, самокаты. (Boarding Academy).

13.30-15.30 Большой зал. Мастер-класс «Маски из картона» для детей от Евгении Сафатовой. 5+

14.00-15.00 Музей станка. Озвучка мультика в студии звукозаписи Oktavalab.

14.00-14.40 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».

14.00-15.30 Библиотека. Аудиовизуальный перформанс Neurosync. Аудиовизуальный перформанс Bio-Mandala от NeuroSync.

14.00-15.00 Кафе. Домашнее заваривание (кофейня «Зерновая»).

14.00-16.00 Павильон. Start surf научит катанию на сёрф-бордах.

15.00-16.00 Двор. Танцы на сцене от сообщества «Молоток».

15.00-16.30 Двор. DJ set Andrey Timofeev.

15.00-16.00 Большой зал. Лекция дизайнера, куратора и художника паблик-арта Андрея Люблинского.

15.00-16.00 Большой зал. Мастер-класс по керамике от студии Happy Keramika. 5+

15.00-18.00 ВТШ. Игра Т.У.Л.А.

15.00-18.00 ВТШ. Игра «Профессиональное лото».

15.30-17.00 OKTAVA LAB. Мастер-класс «О синтезе и синтезаторах».

16.00-17.00 Большой зал. Мастер-класс по кастомизации одежды. 12+

16.00-18.00 Большой зал. Портреты гостей. Татьяна Эстерович.

16.00-17.00 Библиотека. Лекция Тима Скоренко.

Автограф-сессия. 6+

16.00-17.00 Павильон. Показ 5-секундных роликов фестиваля «5СЕК».

17.00-18.00 Большой зал. Выступление группы Oksioma.

17.00-19.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Карандашница» с применением лазерного станка.

17.00-18.00 Павильон. Extra dance. Выступление и мастер-класс по современным танцам.

18.00-19.00 Большой зал. Выступление группы River bridge.

18.00-19.30 Библиотека. Лекция писателя Аси Петровой

Автограф-сессия. 12+

19.00-20.00 Большой зал. Джем-сейшн от тульских музыкантов.