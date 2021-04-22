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«Каста», лекции и мастер-классы: туляков приглашают на день рождения «Октавы»

«Каста», лекции и мастер-классы: туляков приглашают на день рождения «Октавы»

24 и 25 апреля «Октава» отмечает свое трехлетие. Гостей праздника ждет насыщенная программа.

В программе мероприятий: фестиваль уличной еды, арт-активности от команды Playtronica, выставка современного искусства, семейная программа от проекта «Книги на «Октаве», мастер-классы и серия лекций от АНО ДПО «Высшая техническая школа».

В пространстве коллективной работы «Точка кипения — Тула» гости смогут отточить свои навыки ораторского мастерства, узнать больше об урбанистике и ревитализации старых заводов, познакомиться поближе со стилем в искусстве ар-деко, создать экосумку с уникальным дизайном, погрузиться в атмосферу русского языка.

В конце первого дня вас ждет public talk «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности». А завершит дискуссию выступление главной российской хип-хоп-группы — «Каста».

Вход свободный, на некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация в группе «Октавы».

24 апреля, суббота

11.00-20.30 «Двор». Street food. Бари, Шавелла, Ананасовый экспресс.

11.00-12.30 Большой зал. Лекция Дмитрия Бризицкого. Предпринимательство и зрители. Сильные стороны российских инженеров.
 
11.00-12.00 Музей станка. Начало работы выставки «Хорошие/плохие» Андрея Люблинского.
 
11.00-20.00 Музей станка. Party market. Маркет тульских мейкеров.
 
11.00-12.15 ВТШ. Лекция Артема Оганова. О «невозможных» веществах – получение материалов с заданными свойствами.
 
11.00-12.15 ВТШ. Презентация проекта «Лаборатория города – 2026», лекция Даниила Хлебникова. «Старые заводы. Как их ревитализировать. Можно ли масштабировать опыт «Октавы» на другие заводы».
 
11.00-12.15 ВТШ. Мастер-класс «Игропрактики в проектном обучении». Спикер: Игнат Зайончковский.
 
11.00-13.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Ракета-брелок» с применением 3D-принтеров.
 
11.00-19.00 Кафе. Кофейня «Зерновая» ресторана «Азаза», веганские конфеты, авторский шоколад.
 
11.00-20.00 Павильон. Playtronica. Музыкальная интерактивная лавочка и пол, концерт+интерактив на цветах и овощах.
 
11.00-13.00 Павильон. Турнир по беговелам от Cycling school.
 
11.00-15.00 Павильон. Йога-практика от студии «Ореол».
 
12.00-19.00 «Двор». Выступление тульских диджеев. Мастер-класс по диджеингу.
 
12.00-13.30 Большой зал. Мастер-класс по оригами от Полины Жежомы.
 
12.00-21.00 Музей станка. Мультимедийные экскурсии.
 
12.00-13.00 Музей станка. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие».
 
12.00-15.00 Музей станка. Анимационная лаборатория. День 1. Ведущий – мультипликатор Ашот Мефодин. 8-10 лет.
 
12.00-13.30 Библиотека. Мастер-класс по созданию родового древа. 12+ Центр семейной истории. Яна Бойкив.
 
12.00-14.00 ВТШ. Точка кипения – Тула. Лекция «Ар-деко: рассвет и закат эпохи наслаждений», спикер Регина Нехаева.
 
12.00-13.00 Кафе. Каппинг. Кофейня зерновая.
 
12.30-14.00 ВТШ. Проект «Лаборатория города – 2026». «Время невозможного, или О философии технологий». Спикер Сергей Журавлев.
 
12.30-14.00 ВТШ. Мастер-класс «Конструирование урока НТИ». Спикер Татьяна Пирог.
 
12.30-14.00 ВТШ. Мастер-класс «Механика создания игр». Спикер Оксана Сокол.
 
13.00-14.00 «Двор». Спектакль «Пой, танцуй» от Импресарио.
 
13.00-15.00 «Двор». Голос 3.0. Гала-концерт.
 
13.00-13.40 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».
 
13.00-14.00 Музей станка. Мастер-класс по лепке из скульптурного пластилина (Антон Порфирьев, студия творчества для детей). 6-8 лет.
 
13.00-15.30 ВТШ. Стратегическая сессия «Think tank для участников молодежного инженерного Акселератора.
 
13.00-19.00 Кафе. Турниры по настольным играм нон-стоп.
 
13.00-17.00 Павильон. Street contest. Турнир на скейтах и роликах. Boarding Academy.
 
13.45-14.15 Библиотека. Ридинг-сессия с Асей Петровой. Презентация teenage-направления «Что почитать, если тебе не 18?».
 
14.00-15.30 Большой зал. Мастер-класс по пастели от Анны Зининой.
 
14.00-15.00, 15.00-16.00 ВТШ. Точка кипения – Тула. Мастер-класс «Дизайн экосумки», спикер Анастасия Конончук.
 
14.00-16.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс по изготовлению подставки под телефон на лазерном станке.
 
14.30-16.00 Библиотека. Лекция писателя Аси Петровой.
- Автограф-сессия.
- Презентация книги «Лучшая».
 
14.00-17.00 Павильон. Start surf научит катанию на сёрф-бордах.
 
14.30-19.00 ВТШ. Интеллектуальная инженерная игра «Космическое многоборье» с применением технологий VR и 3D-печати (Андрей Комиссаров).
 
15.00-15.30 «Двор». Школа Extra dance. Танцевальный номер.
 
15.00-15.40 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».
 
15.30-17.00 OKTAVA LAB. Мастер-класс с Павлом Згорданом (платформа Mubert).
 
16.00-18.00 Большой зал. Летчик-космонавт Сергей Рязанский с лекцией по теме «Космическое командообразование».
 
16.00-17.30 Большой зал. Мастер-класс по керамике от студии Happy Keramika.
 
16.00-18.00 Большой зал. Urban sketchers на пленэре.
 
16.00-18.00 Большой зал. Портреты гостей от Анны Зининой.
 
16.00 Музей станка. Открытие арт-объекта. Встреча с художником Андреем Люблинским.
 
16.00-17.00 OKTAVA LAB. Голос 3.0. Запись 2-х песен в студии.
 
16.30-18.00 Библиотека. Лекция Алексея Паевского и Анны Хоружей.
Автограф-сессия.
 
17.00-19.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Карандашница» с применением лазерного станка.
 
18.00-19.00 «Двор». Спектакль «Пой, танцуй» от Импресарио.
 
19.00-20.30 Большой зал. Public talk: «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности». Спикеры: Сэм (Studio 21), Андрей Люблинский, Федор Елютин (Импресарио), Ник Завриев.
 
20.30-22.00 Двор. Концерт группы «Каста». 
 
25 апреля, воскресенье

11.00-20.00 Двор. Street food. Бари, Шавелла, Ананасовый экспресс.

11.00-12.30 Большой зал. Party Market. Маркет тульских мейкеров.
 
11.00-15.00 Большой зал. Vinil DJ set (igla vinil store).
 
11.00-12.00 ВТШ. Презентация игры Т.У.Л.А. Команда GOL.
 
11.00-13.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Планета-брелок» с применением 3D-принтеров.
 
11.00-13.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Ключница» с применением лазерного станка.
 
11.00-19.00 Кафе. Кофейня «Зерновая» ресторана «Азаза», веганские конфеты, авторский шоколад.
 
11.00-13.00 Павильон. Турнир по беговелам от Cycling school.
 
11.00-15.00 Павильон. Йога-практика от студии «Ореол».
 
12.00-13.00 Двор. Джазовые танцы от студии Jumpin Jive.
 
12.00-13.30 Большой зал. Мастер-класс по электрофицированной открытке от компании «Рубикон». 7+
 
12.00-17.30 Большой зал. Мастер-класс по графике от Анастасии Легась. 7+
 
12.00-13.30 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».
 
12.00-21.00 Музей станка. Мультимедийные экскурсии.
 
12.00-15.00 Музей станка. Анимационная лаборатория. День 2. Съемка мультика вместе с детьми.
 
12.00-13.30 Библиотека. Мастер-класс по правополушарному рисованию с Татьяной Евтеевой. 6+
 
12.00-15.00 ВТШ. Игра Т.У.Л.А.
 
12.00-15.00 ВТШ. Игра «Профессиональное лото».
 
12.00-18.00 ВТШ. Игра Starfinder, «Логово Стального Когтя».
 
12.00-13.00 Кафе. Игра на укулеле. 6+
 
13.00-14.00 Музей станка. Мастер-класс по принтмейкингу. 11+
 
13.00-14.00 Музей станка. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие».
 
13.00-13.30 Кафе. Штампованная открытка. 7+
 
13.00-16.00 Кафе. Турнир по шахматам (chess71).
 
13.00-16.00 Павильон. Street contest. Ролики, скейты, bmx, самокаты. (Boarding Academy).
 
13.30-15.30 Большой зал. Мастер-класс «Маски из картона» для детей от Евгении Сафатовой. 5+
 
14.00-15.00 Музей станка. Озвучка мультика в студии звукозаписи Oktavalab.
 
14.00-14.40 Музей станка. Экскурсия по «Октаве».
 
14.00-15.30 Библиотека. Аудиовизуальный перформанс Neurosync. Аудиовизуальный перформанс Bio-Mandala от NeuroSync.
 
14.00-15.00 Кафе. Домашнее заваривание (кофейня «Зерновая»).
 
14.00-16.00 Павильон. Start surf научит катанию на сёрф-бордах.
 
15.00-16.00 Двор. Танцы на сцене от сообщества «Молоток».
 
15.00-16.30 Двор. DJ set Andrey Timofeev.
 
15.00-16.00 Большой зал. Лекция дизайнера, куратора и художника паблик-арта Андрея Люблинского.
 
15.00-16.00 Большой зал. Мастер-класс по керамике от студии Happy Keramika. 5+
 
15.00-18.00 ВТШ. Игра Т.У.Л.А.
 
15.00-18.00 ВТШ. Игра «Профессиональное лото».
 
15.30-17.00 OKTAVA LAB. Мастер-класс «О синтезе и синтезаторах».
 
16.00-17.00 Большой зал. Мастер-класс по кастомизации одежды. 12+
 
16.00-18.00 Большой зал. Портреты гостей. Татьяна Эстерович.
 
16.00-17.00 Библиотека. Лекция Тима Скоренко.
Автограф-сессия. 6+
 
16.00-17.00 Павильон. Показ 5-секундных роликов фестиваля «5СЕК».
 
17.00-18.00 Большой зал. Выступление группы Oksioma.
 
17.00-19.00 PRO.ПАРК. Мастер-класс «Карандашница» с применением лазерного станка.
 
17.00-18.00 Павильон. Extra dance. Выступление и мастер-класс по современным танцам.
 
18.00-19.00 Большой зал. Выступление группы River bridge.
 
18.00-19.30 Библиотека. Лекция писателя Аси Петровой
Автограф-сессия. 12+
 
19.00-20.00 Большой зал. Джем-сейшн от тульских музыкантов.
 
 

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Авторы: Юлия Королева, IgorKorolev
сегодня, в 13:50 −1
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