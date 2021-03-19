новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на музыкальный спектакль

Туляков приглашают на музыкальный спектакль

20 марта на сцене Городского концертного зала покажут музыкальную комедию «Моя кошерная леди». Начало в 18.00.

«Кошерная» в переводе с древне-еврейского означает – «очень чистая, правильная» и этот термин традиционно относят к еде. Но в спектакле кошерная – женщина, да к тому же русская.

Эта история о том, что евреев и русских тянет друг к другу. 12 веков они живут вместе в России, и все это время евреи уезжают, уезжают, а меньше их не становится. Ведь самое главное – атмосфера дружбы и абсолютного равенства.

Русские могут шутить над собой и над своими еврейскими друзьями, а евреи вести себя так же, потому что наполненный юмором «русско-еврейский» воздух - общее достояние двух народов. И это правда!

Успеху спектакля способствует звездный актерский состав и исполнительница главной роли – звезда кино и ТВ Виктория Тарасова, известная по телесериалам и фильмам: «Глухарь», «Пятницкий», «Карпов», «Мама в законе», «Один против всех».

«Моя кошерная леди» – самый кассовый спектакль театра. Рекордсмен по числу и успешности гастролей в США, Израиле, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Пьеса написана Аркадием Хайтом специально для театра «Шалом» и впервые поставлена именно в нем.

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:31 0
Другие статьи по темам
Событие
Городской концертный залтеатрыТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В WhatsApp, Instagram и Facebook зафиксирован сбой
В WhatsApp, Instagram и Facebook зафиксирован сбой
Центр «Мой Бизнес» Тульской области отметил 1 год со дня своего открытия
Центр «Мой Бизнес» Тульской области отметил 1 год со дня своего открытия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.