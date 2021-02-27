В Туле открылась выставка работ уличных художников: фоторепортаж

Окунуться в мир андеграундной культуры можно с 27 февраля в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

В Туле проходит выставка перспективных андеграунд-художников города под названием «Харвест». Это уникальный опыт как для самих творцов, так и для зрителей. Авторы попытаются перенести уличную волну в стены Выставочного зала, а гостям предстоит по-новому взглянуть на современное искусство, научиться читать городские стены как полотна картин.

Окунуться в мир андеграундной культуры можно будет с 27 февраля в Выставочном зале (Красноармейский пр., 16).

Ну, а пока предлагаем вам немного ознакомиться с творчеством художников в нашем фоторепортаже.