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В Туле открылась выставка работ уличных художников: фоторепортаж

В Туле открылась выставка работ уличных художников: фоторепортаж

Окунуться в мир андеграундной культуры можно с 27 февраля в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

В Туле проходит выставка перспективных андеграунд-художников города под названием «Харвест». Это уникальный опыт как для самих творцов, так и для зрителей. Авторы попытаются перенести уличную волну в стены Выставочного зала, а гостям предстоит по-новому взглянуть на современное искусство, научиться читать городские стены как полотна картин.
 
Окунуться в мир андеграундной культуры можно будет с 27 февраля в Выставочном зале (Красноармейский пр., 16).
 
Ну, а пока предлагаем вам немного ознакомиться с творчеством художников в нашем фоторепортаже.
Галерея
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 1
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 2
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 3
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 4
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 5
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 6
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 7
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 8
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 9
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 10
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 11
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 12
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 13
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 14
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 15
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 16
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 17
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 18
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 19
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 20
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 21
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 22
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 23
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 24
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 25
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 26
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 27
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 28
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 29
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 30
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 31
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 32
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 33
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 34
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 35
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 36
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 37
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 38
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 39
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 40
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 41
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 42
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 43
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 44
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 45
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 46
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 47
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 48
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 49
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 50
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 51
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 52
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 53
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 54
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 55
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 56
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 57
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 58
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 59
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 60
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 61
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 62
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 63
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 64
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 65
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 66
В Туле открылась выставка работ уличных художников, Фото: 67
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:59 +2
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