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Музеи Тульской области подготовили для туляков и гостей новогодние программы

Музеи Тульской области подготовили для туляков и гостей новогодние программы

Более 100 мероприятий ожидают туляков, которые посетят музеи на каникулах. Это и разноплановые концерты, спектакли, квесты, мастер-классы.

2 января в Мемориальном музее Н.И. Белобородова прошла музыкальная программа «Новогоднее диско в стиле 80-х». Мероприятие посетила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Программа позволила старшему поколению вспомнить годы юности, а молодёжи – познакомиться с бытом своих сверстников той эпохи. Благодаря медиа-инсталляции гости увидели, как готовились к Новому году: какие блюда подавались к столу, какие наряды и причёски предпочитали женщины. Ну и, конечно же, вспомнили старые добрые фильмы.

В программе приняли участие артисты Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского и любительских коллективов города Тулы.

Татьяна Рыбкина поздравила гостей с Новым годом и наступающим Рождеством. Она отметила, что новогодние каникулы можно провести увлекательно и с пользой в музеях региона, при чем не только в городе Туле, но и в малых исторических городах области, где за последние годы открыто большое количество новых объектов показа.

Со 2 января работают все музейные учреждения нашего региона.
Например, для тех, кто предпочитает тихий и уютный отдых, можно отправиться в историческое поселение федерального значения с. Крапивну, где открыт музейно-выставочный центр русского искусства – филиал Тульского музея изобразительных искусств. Здесь же есть и филиал музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

В 30 минут езды находится п. Одоев, в котором ждут гостей в музее Одоевского княжества, музее советской игрушки «В детство», музее филимоновской игрушки и одоевского кружева.

Ждут гостей и в Музейном квартале города Тулы. На сегодняшний день в нем осуществляют свою деятельность 3 филиала федеральных музеев:

  • Центр семейной истории Государственного мемориального историко-художественного и природного музей-заповедника В.Д. Поленова,
  • Тульский филиал Государственного исторического музея и Научный центр «Археология и реставрация» музея-заповедника «Куликово поле»
  • Музей декоративно-прикладного и современного искусства – филиал Тульского музейного объединения, а также частные музеи пряника и советской игрушки.

В историческом центре города Туле открыты двери Музея оружия, Тульского кремля, Тульского областного краеведческого музея.

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вчера, в 23:00 0
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Люди
Татьяна Рыбкина
Место
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