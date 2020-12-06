В Центральном парке Тулы открылся ледовый каток

Фото: vk.com/tula_park_belousoff

Все желающие смогут покататься на коньках или поиграть в хоккей.

В воскресенье, 6 декабря, в тульском ЦПКиО им. Белоусова открылся каток. Для любителей активного отдыха подготовлена ледовая площадка в хоккейной коробке возле базы проката со стороны ул. Жаворонкова.

Для удобства посетителей составлен график – время для любителей катания на коньках чередуется со временем для поклонников хоккея. Воспользоваться катком можно совершенно бесплатно.

На лёд допускаются посетители со своими коньками. Для тех, у кого их нет, но есть желание покататься, рядом работает пункт проката спортинвентаря.