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«Ну что же ты страшная такая?»: уже завтра в Туле выступит Андрей Алексин

«Ну что же ты страшная такая?»: уже завтра в Туле выступит Андрей Алексин

Успей купить билеты на большой концерт Андрея Алексина, который состоится на сцене ДК «Туламашзавода», со скидкой. Начало в 19.00.

Андрей Алексин не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины!
 
Путь Андрея к его нынешней известности, как и у всех настоящих артистов, был долог и извилист. Алексин умеет одинаково хорошо играть сразу на пяти музыкальных инструментах. Песни Алексина исполняются многими отечественными артистами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.
 
Для тех, кто слушает и любит его песни, не секрет, что изюминка Алексина в непохожести образов. Он всегда очень разный: циничный и сентиментальный, жесткий и нежный. Его можно любить, можно ненавидеть, нельзя одно — спутать его голос и исполнительскую манеру с остальными близнецово похожими сценическими коллегами. 
 
Слушайте, смейтесь, грустите, учитесь принимать жизнь такой, какой она является. Алексин — великолепный педагог по предмету «Введение в жизнь».
 
старая цена/новая цена

500 р. 450 р.

700 р. / 630 р.

900 р. /  810 р.

1000 р. 900 р.

1100 р. 990 р.

1200 р. 1080 р.

1300 р. 1170 р.

1400 р. 1260 р.

1500 р. 1350 р.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:45 −3
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