«Ну что же ты страшная такая?»: уже завтра в Туле выступит Андрей Алексин
Успей купить билеты на большой концерт Андрея Алексина, который состоится на сцене ДК «Туламашзавода», со скидкой. Начало в 19.00.
Андрей Алексин не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины!
Путь Андрея к его нынешней известности, как и у всех настоящих артистов, был долог и извилист. Алексин умеет одинаково хорошо играть сразу на пяти музыкальных инструментах. Песни Алексина исполняются многими отечественными артистами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.
Для тех, кто слушает и любит его песни, не секрет, что изюминка Алексина в непохожести образов. Он всегда очень разный: циничный и сентиментальный, жесткий и нежный. Его можно любить, можно ненавидеть, нельзя одно — спутать его голос и исполнительскую манеру с остальными близнецово похожими сценическими коллегами.
Слушайте, смейтесь, грустите, учитесь принимать жизнь такой, какой она является. Алексин — великолепный педагог по предмету «Введение в жизнь».
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