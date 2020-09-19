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Туляков приглашают на эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»

Туляков приглашают на эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»

Оно состоится 18 октября в 17.00 в ДКЖ.

Удивительное эстрадное шоу будет интересно и незабываемо для всей семьи: и для взрослых, и для детей любого возраста.
 
Основные участники этого шоу — цирковая династия Тесленко (дружная семья из 3-х братьев: Дмитрия, Виктора, Анатолия и сестры Элины, их супругов и троих старших детей). Они высокопрофессиональные артисты столичного цирка, много лет проработали в Московском цирке на проспекте Вернадского, постоянно участвуют в программах лучших цирков мира, в том числе и цирка Du Soleil, имеют множественные международные награды и достижения, записанные в книгу рекордов Гинесса (по жонгляжу).
 
 
В этом шоу тулякам покажут сложные уникальные трюки мастеров
акробатики, жонгляжа и воздушной гимнастики! Известные клоуны и иллюзионисты также удивят зрителей своими номерами.
 
Ведущий программы Andrew mc Fadden (кубино-американский вокалист) украсит шоу прекрасными песнями на разных языках мира.
 

Вы можете купить билеты онлайн на Myslo-кассе:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:20 +2
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