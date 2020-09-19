Туляков приглашают на эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Оно состоится 18 октября в 17.00 в ДКЖ.
Удивительное эстрадное шоу будет интересно и незабываемо для всей семьи: и для взрослых, и для детей любого возраста.
Основные участники этого шоу — цирковая династия Тесленко (дружная семья из 3-х братьев: Дмитрия, Виктора, Анатолия и сестры Элины, их супругов и троих старших детей). Они высокопрофессиональные артисты столичного цирка, много лет проработали в Московском цирке на проспекте Вернадского, постоянно участвуют в программах лучших цирков мира,
в том числе и цирка Du Soleil, имеют множественные международные награды и достижения, записанные в книгу рекордов Гинесса (по жонгляжу).
В этом шоу тулякам покажут сложные уникальные трюки мастеров
акробатики, жонгляжа и воздушной гимнастики! Известные клоуны и иллюзионисты также удивят зрителей своими номерами.
Ведущий программы Andrew mc Fadden (кубино-американский вокалист) украсит шоу прекрасными песнями на разных языках мира.
Вы можете купить билеты онлайн на Myslo-кассе:
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
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