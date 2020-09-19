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За сутки туляки отдали мошенникам почти два миллиона рублей

За сутки туляки отдали мошенникам почти два миллиона рублей

Потерпевшие повелись на популярные схемы «разводов».

За прошедшие сутки у восьми туляков были похищены более 1 миллиона 860 тысяч рублей. Как сообщают полицейские, в большинстве случаев потерпевшие знали об используемых преступниками схемах «разводов», но все равно попадались на эти уловки.

Часто неизвестные звонят гражданам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Запомните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Будьте внимательны при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар, приобретаемый через интернет.

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