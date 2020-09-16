Фото Сергея Старикова и предоставлено очевидцем происшествия
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом
С огнем боролись шесть расчетов.
Утром 16 сентября загорелся частный жилой дом № 27 по ул. Баженова. К моменту прибытия огнеборцев постройка полыхала открытым пламенем.
Дом на двух хозяев. К счастью, находившиеся внутри люди успели вовремя заметить возгорание и тем самым спасти свои жизни.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Так ли это — предстоит установить специалистам.
На месте происшествия работали шесть расчетов огнеборцев. На момент публикации новости данных о пострадавших не поступало.
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