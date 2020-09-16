На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом

Фото Сергея Старикова и предоставлено очевидцем происшествия

С огнем боролись шесть расчетов.

Утром 16 сентября загорелся частный жилой дом № 27 по ул. Баженова. К моменту прибытия огнеборцев постройка полыхала открытым пламенем.

Дом на двух хозяев. К счастью, находившиеся внутри люди успели вовремя заметить возгорание и тем самым спасти свои жизни.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Так ли это — предстоит установить специалистам.

На месте происшествия работали шесть расчетов огнеборцев. На момент публикации новости данных о пострадавших не поступало.