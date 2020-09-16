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На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом
Фото Сергея Старикова и предоставлено очевидцем происшествия

На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом

С огнем боролись шесть расчетов.

Утром 16 сентября загорелся частный жилой дом № 27 по ул. Баженова. К моменту прибытия огнеборцев постройка полыхала открытым пламенем.
 
Дом на двух хозяев. К счастью, находившиеся внутри люди успели вовремя заметить возгорание и тем самым спасти свои жизни.
 
По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Так ли это — предстоит установить специалистам.
 

На месте происшествия работали шесть расчетов огнеборцев. На момент публикации новости данных о пострадавших не поступало.
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На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 1
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 2
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 3
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 4
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 5
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 6
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 7
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 8
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 9
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 10
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 11
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 12
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 13
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 14
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 15
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 16
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 17
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 18
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 19
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 20
На ул. Баженова в Туле крупный пожар уничтожил жилой дом, Фото: 21
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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