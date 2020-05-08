В Туле машинист тепловоза с приятелем умыкнули дизтоплива на 200 тысяч

mvdmedia.ru по информации пресс-службы УТ МВД России по ЦФО

Но вывезти похищенное не успели: их поймала полиция.

Направлено в суд уголовное дело о покушении на крупную кражу дизельного топлива с территории путевой машинной станции. По делу проходят два человека: машинист тепловоза и его друг, водитель грузовой автоцистерны.

Идеей разжиться дизелем за счет работодателя посетила работника эксплуатационного локомотивного депо. Он все и организовал: в подельники привлек приятеля с автоцистерной, продать похищенное тоже договорились вместе.

Заранее обговорив время, машинист обеспечил сообщнику беспрепятственный въезд на территорию Путевой машинной станции и парковку грузовика вплотную к железнодорожным путям, где стоял тепловоз с полными баками.

Злоумышленники перекачали дизель из двух баков тепловоза в цистерну. Всего им удалось слить свыше 4800 кг горючего на сумму 200 тысяч рублей. Однако вывезти похищенное со станции им не удалось.

На месте преступления их застали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тула, которые в это время проводили там оперативно-розыскные мероприятия.