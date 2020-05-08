новости
новости
Регистрация
В Туле машинист тепловоза с приятелем умыкнули дизтоплива на 200 тысяч
mvdmedia.ru по информации пресс-службы УТ МВД России по ЦФО

В Туле машинист тепловоза с приятелем умыкнули дизтоплива на 200 тысяч

Но вывезти похищенное не успели: их поймала полиция.

Направлено в суд уголовное дело о покушении на крупную кражу дизельного топлива с территории путевой машинной станции. По делу проходят два человека: машинист тепловоза и его друг, водитель грузовой автоцистерны.
 
Идеей разжиться дизелем за счет работодателя посетила работника эксплуатационного локомотивного депо. Он все и организовал: в подельники привлек приятеля с автоцистерной, продать похищенное тоже договорились вместе.
 
Заранее обговорив время, машинист обеспечил сообщнику беспрепятственный въезд на территорию Путевой машинной станции и парковку грузовика вплотную к железнодорожным путям, где стоял тепловоз с полными баками.
 
Злоумышленники перекачали дизель из двух баков тепловоза в цистерну. Всего им удалось слить свыше 4800 кг горючего на сумму 200 тысяч рублей. Однако вывезти похищенное со станции им не удалось.
 
 
На месте преступления их застали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тула, которые в это время проводили там оперативно-розыскные мероприятия.
 
В отношении туляков возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК Р. Ф. Следствие завершено, дело отправлено в суд.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:15 +4
Другие статьи по темам
Событие
дизельное топливомашинист тепловозакража
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Банк ЗЕНИТ завершил интеграцию одноименной банковской группы
Банк ЗЕНИТ завершил интеграцию одноименной банковской группы
Переносы майских концертов в Тульской области: обновленная информация
Переносы майских концертов в Тульской области: обновленная информация
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.