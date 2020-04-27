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В акции «Библионочь-2020» в онлайн-формате приняли участие более 50 тысяч человек

В акции «Библионочь-2020» в онлайн-формате приняли участие более 50 тысяч человек

25 апреля стартовала ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2020». В этом году она посвящена 75-летию Победы.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что «Библионочь» прошла во всех 411 библиотеках региона. Акцию открыла презентация двух больших проектов — «Живи и помни» и «Герой газетной полосы» — в Тульской областной научной библиотеке. Проекты продлятся до Дня Победы.

В онлайн-формате участники акции посмотрели и обсудили две экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», снятые в 1940 и 1942 годах.

Для любителей авторской песни состоялся концерт ансамбля «Бригантина».

Для маленьких читателей детская областная библиотека провела акцию «Библиосумерки». В формате открытой zoom-конференции дети и родители читали рассказы, стихи и обсуждали их.

Кроме того, муниципальные библиотеки провели для жителей области онлайн-трансляции мастер-классов, поэтических чтений, прослушивание аудиоверсий известных книг виртуальные выставки, литературные флешмобы, онлайн-викторины.

«Несмотря на то, что в этом году акция прошла в виртуальном формате, к ней присоединились более 50 тысяч человек. Для наших библиотек это уникальный опыт и хорошая возможность рассказать о своих проектах. Современная библиотека — многофункциональный культурный комплекс, где можно не только читать книги, но и участвовать в развлекательных и образовательных программах», — подчеркнула Татьяна Рыбкина.?

 
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Событие
библионочь2020
Место
Тульская область

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