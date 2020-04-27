В Щекино с балкона пятого этажа выпал мужчина

Как стало известно Myslo, вечером 24 апреля от одного из домов на ул. Емельянова в Щекино госпитализировали 37-летнего мужчину. Медики диагностировали у него черепно-мозговые травмы.

По имеющейся на данный момент информации, пострадавший получил повреждения при падении с балкона своей квартиры на пятом этаже. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.