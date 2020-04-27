новости
новости
Регистрация
В Щекино с балкона пятого этажа выпал мужчина

В Щекино с балкона пятого этажа выпал мужчина

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как стало известно Myslo, вечером 24 апреля от одного из домов на ул. Емельянова в Щекино госпитализировали 37-летнего мужчину. Медики диагностировали у него черепно-мозговые травмы.
 
По имеющейся на данный момент информации, пострадавший получил повреждения при падении с балкона своей квартиры на пятом этаже. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:43 +5
Другие статьи по темам
Событие
падение с высотыпроисшествиянесчастный случай
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский застройщик «Капитал – Строитель Жилья!» включён в перечень системообразующих предприятий
Тульский застройщик «Капитал – Строитель Жилья!» включён в перечень системообразующих предприятий
В акции «Библионочь-2020» в онлайн-формате приняли участие более 50 тысяч человек
В акции «Библионочь-2020» в онлайн-формате приняли участие более 50 тысяч человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.