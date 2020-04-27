В Щекино с балкона пятого этажа выпал мужчина
Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Как стало известно Myslo, вечером 24 апреля от одного из домов на ул. Емельянова в Щекино госпитализировали 37-летнего мужчину. Медики диагностировали у него черепно-мозговые травмы.
По имеющейся на данный момент информации, пострадавший получил повреждения при падении с балкона своей квартиры на пятом этаже. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
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