Александр Рогов дарит женщинам модные консультации

Фото предоставлены СТС.

Известный стилист Александр Рогов продолжит преображать девушек и женщин со всей России, но теперь в режиме самоизоляции. Получить персональный совет от известного модного эксперта могут зрительницы, которые заполнят анкету на сайте СТС или оставят вопрос в инстаграме с хештегом #хочубьютисоветотрогова.



Как освежить лицо и убрать мешки под глазами, в чём лучше ходить дома, можно ли носить длинные волосы и оставаться брюнеткой после сорока пяти — на эти и другие вопросы зрительниц Рогов ответит им лично в формате видеосвязи.

Александр Рогов, ведущий и продюсер шоу:

– К сожалению, сейчас у нас нет возможности ездить по стране и преображать героинь на местах. По этой причине нам пришлось временно закрыть всеми любимый проект «Рогов в городе» и найти ему модную замену. Новый формат мне кажется актуальным, потому что часто меня спрашивают об уходе за собой в условиях самоизоляции. Мы также продемонстрируем, как можно развлечь себя дома: покрасить джинсы или футболку, устроить модные и спортивные челленджи, сыграть в фанты и многое другое.

Модные советы также дадут помощницы Александра – визажист Елена Крыгина и стилист по волосам Елена Немцева. Не обойдётся и без звёзд: в каждом выпуске Александр будет готовить полезный завтрак и приглашать знаменитость, хоть и на расстоянии, составить ему компанию.



Съёмки программы проходят в квартире самого Рогова. Известный стилист покажет, как делает зарядку, кормит любимого кота и даже пригласит камеру в «святая святых» – в свою гардеробную. Зрители также смогут выбрать образ ведущего для следующего выпуска, проголосовав за понравившийся комплект в его инстаграме. Кроме того, Александр продолжит выполнять каверзные задания от съёмочной группы проекта.

Пять советов от Александра Рогова, как стильно жить на карантине.



1. Если решились на онлайн-шопинг, покупайте только ту одежду, которую ранее примеряли. Либо это может быть база: футболка, свитер, юбка или брюки на резинке. Заглядывайте в размерную сетку, сравнивайте со своими параметрами.



2. Советую купить домашнюю пижаму из немнущегося шёлка. Это могут быть удобные широкие брюки на резинке, футболка из такой же ткани или удлинённая рубашка. Можно добавить к комплекту симпатичную домашнюю обувь, например резиновые тапочки.



3. Причёску и макияж дома тоже никто не отменял. Сделайте симпатичную гульку с небрежно выбивающимися локонами. В помощь BB-крем плюс слегка подкрасить щёчки и ресницы – этого будет достаточно.



4. Провести ревизию гардероба. Если есть ненужная одежда в хорошем состоянии, сдать, например, в комиссионки. Таким образом вы повторно используете произведённые когда-то вещи, что очень экологично.



5. Увлечься хендмейдом: поработать над наскучившей вам одеждой. При помощи хлорки и отбеливателя преобразить джинсы, изменить трикотажный свитер или футболку, освоив вышивку мулине. Вариантов много, главное – желание.



